U pojedinim dijelovima BiH žuto upozorenje zbog niskih temperatura

Žuto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika izdato je za nekoliko područja u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu Agency (AA).

Upozorenje zbog niskih temperatura izdato je za područja Bihaća, Livna, Sarajeva, Foče, Mostara i Tuzle, gdje se temperature kreću i do minus 11 (Livno).

U Bosni i Hercegovini jutros je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najniža temperatura zraka u sedam sati izmjerena je u Bugojnu, minus 14, dok je najtoplije bilo u Neumu, jedan stepen. U Sarajevu je izmjereno minus osam stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas se veći dio dana očekuje pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti u jutarnjim satima na istoku Bosne. U večernjim satima naoblačenje u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između minus 1 i 4, na jugu zemlje do 7 stepeni.

U Sarajevu više oblačnosti u jutarnjim satima. Veći dio dana nešto sunčanije. Najviša dnevna oko nula stepeni.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne gdje lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne mala do umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus 4 i 0, na krajnjem jugu i lokalno u Krajini do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9 stepeni.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme se prognozira na području Hercegovine, zapada i jugozapada Bosne gdje lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne umjerena oblačnost. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stepeni, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U petak u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje većinom na području Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne. U ostalim područjima slabije padavine. Vjetar južnog smjera sa jakim, lokalno i olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stepeni.

