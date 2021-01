Bisera Turković: Građani BiH pomno prate razvoj događaja u Washingtonu

U kratkoj objavi na društvenim mrežama ministrica Turković naglasila je kako se nada da će SAD uskoro prevladati probleme.

“Građani Bosne i Hercegovine pomno prate razvoj događaja u Washingtonu. Izražavamo žaljenje zbog tragičnog gubitka života. Nadamo se da će Sjedinjene Američke Države uskoro prevladati ovu nedaću”, napisala je Turković.

Također, uputila je savjet i svim građanima koji putuju u Sjedinjene Američke Države, prenosi “klix“.

“Građanima koji putuju u SAD savjetuje se da izbjegavaju pretrpana područja na kojima su se održavali nasilni protesti”, stoji u objavi.

Citizens of 🇧🇦 are closely following the developments in DC. We are sorry to learn about the tragic loss of life, It is our hope that the USA will overcome this adversity soon. Citizens traveling to 🇺🇸 are advised to avoid crowded areas where violent protests have taken place.

— Bisera Turković (@BiseraTurkovic) January 8, 2021