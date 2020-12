Blizu 200 mještana blokiralo krug oko kasarne na Bradini

“Ispred kasarne u Bradini okupili su se mještani ovog sela kao i susjednih sela i blokirali su put do kasarne. Oni su se okupili u velikoj grupi, a put je blokiran jednim džipom. Naime, kako su kazali imaju informaciju da bi migranti iz Bihaća trebalo da budu smješteni u kasarni u Bradini. Pripadnici Oružanih snaga su također ovdje i oni su obustavili isporuku klupa iz jednog kamiona koji je prethodno prošao do kasarne i čekaju dalje instrukcije. Jedan bager je bio počeo vršiti pripremanje terena ali je i on obustavio radove. Kako nezvanično saznajemo ti radovi su trebali da budu namijenjeni za uređenje terena za smještaj kontejnera. Dva kontejnera se nalaze na kamionu i prema izjavama vozača u njima bi trebala da bude smještena ambulanta. Okuplja se sve veći broj građana, ali sve je mirno i nema problema. Predsjednik Mjesne zajednice Bradina Mujo Avdibegović je kazao da mještane zabrinjava to što se kasarna nalazi u neposrednoj blizini škole. U Bradini se osim mještana i pripadnika Oružanih snaga nalaze i pripadnici Policijske stanice Konjic kao i predstavnici Općine Konjic”, izvjestila je novinarka Radija Konjic.



U 17 sati u zgradi Općine Konjic bit će održan sastanak nadležnih koji će razgovarati o trenutnom stanju kada je riječ o smještaju migranata u kasarnu u Bradini.

“Mještani su to čuli putem medija i sami su se organizovali i blokirali krug kasarne. Mogu reći da imovinsko-pravni odnosi kasarne nisu riješeni i nalazi se u dvorištu osnovne škole, nalazi se uz cestu naseljenog mjesta i samim tim stanovnici Mjesne zajednice Bradina se protive tome da na ovakav način se postupa prema tom lokalitetu i da migranti s područja Bihaća budu tu smješteni”, kazao je Osman Ćatić, načelnik Konjica za Klix.ba.

Ćatić je istakao da niko ne bježi od toga da snosi jedan dio tereta migrantske krize, ali smatra da treba biti raspoređeno na cijeloj teritoriji BIH i svaka općina treba biti uključena. Načelnik Konjica naglašava da objekat bivše kasarne nije zatvorenog niti poluotvorenog tipa.

Podsjećamo, danas se pojavila vijest da je jedanaest autobusa s migrantima krenulo s lokacije kampa Lipa kod Bihaća. Istina je da su migranti ukrcani u autobuse, ali još uvijek nema zvanične potvrde da autobusi idu prema Bradini.

