Iskustva pacijenata koji su koristili Enkorten u liječenju od COVID-a 19

Klinička studija kompanije Bosnalijek pokazala je, da lijek Enkorten olakšava borbu pacijenata pozitivnih na Covid-19, sa srednje teškom kliničkom slikom, kako ne bi stigli do respiratora, piše “N1“.

Čeka se odluka Agencije za lijekove BiH. U nastavku Vam donosimo iskustva pacijenata, koji su pristali da budu testirani i koriste Enkorten tokom bolesti.

Sabina Aganović u julu ove godine nakon simptoma, saznala je da je pozitivna na Covid 19. Aganović dalje navodi da su joj preporučili da pije Sumamed, ali tvrdi da joj se stanje samo pogoršavalo. Nakon četrnaest dana primljena je na kliniku Podhrastovi. Odmah po prijemu predložili su da je testiraju na lijek Enkorten.

“U tim momentima mislila sam da neću preživjeti jer nisam mogla ni telefon da uzmem. Nisam se mogla pomaći. Rekla sam da nemam šta da izgubim, da se ne osjećam dobro, ako mi preporučuje doktorica, ja ću pristati na to. Ali ne bih da budem neki pokusni kunić, tako sam im rekla. Ona je rekla da svi koji piju to se dobro osjećaju i ja sam pristala tad“, kaže Aganović.

Sabina se danas osjeća dobro i zahvalna je medicinskom osoblju na klinici na Podhrastovima, na kako kaže, vrhunskom tretmanu. Zahvalnost iskazuje medicinarima ove klinike i Merhunisa Subaša Kaljanac. Ona je zajedno sa Sabinom jedna od 120 pacijenata iz cijele BiH koji su pristali da budu testirani na Enkorten.

“Već nakon prve primljene injekcije smanjila mi se temperatura i počela sam se puno bolje osjećati. Primila sam ukupno četiri injekcije. Injekcije su davali u rame. Uvijek nakon primanja osjećala se malo loše, imala sam kontraindikacije: glavobolju, malaksalost. To je trajalo pet do petnaest minuta, zavisi kako kada. Onda poslije toga mi je bilo sve bolje i bolje. Primila sam četiri injekcije i već peti dan mi je bilo dobro i pustili su me kući“, rekla je Subaša Kaljanac

Enkorten se daje osobama koje imaju srednje tešku kliničku sliku i spriječava da pacijent prijeđe u tešku kliničku sliku i završi na respiratoru pokazala je klinička studija Bosnalijeka. U ovoj kompaniji ističu da su za studiju imali dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva, koja je nadležna za sprovođenje kliničkih studija i da je ovo jedina klinička studija o Covidu koja je urađena u BiH.

“Kada neprijatelj poput koronavirusa napadne organizam, tijelo se brani veoma moćnim “oružjem” upalom ili citokinskom olujom. I ona obično dolazi u drugoj sedmici nakon zaraze. I obično pacijenti koji obole od Covida 19 i dođu u srednje tešku kliničku sliku i završe u našim bolnicama. Lijek protiv te citokinske oluje je Enkorten. Taj lijek modulira i mijenja premomjerni upalni odgovor i zaustavlja teški upalni proces u plućima“, istaknuo je dr. Aziz Šukalo, direktor marketinga Bosnalijeka.

Da bi Enkorten bio odobren za pomoć u liječenju Covid 19, sada Komisija za lijekove treba da na osnovu izvještaja firme koja je vršila statističku obradu podataka donese zaključak, nakon čega će Agencija za lijekove i medicinska sredstva odobriti ili zabraniti ovaj lijek. Enkorten je ranije odobren za liječenje osoba koje imaju multiplu sklerozu, prenosi “N1“.

Video pogledajte OVDJE.

