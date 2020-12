METEOROLOG SLADIĆ UPOZORAVA: POTENCIJALNO NAJNEPOVOLJNIJI DAN U OVOJ GODINI STIŽE NAM USKORO

Potencijalno najnepovoljniji dan 2020. godine s meteorološkog aspekta bi se mogao dogoditi u ponedjeljak, 28.12.

Udari južnog vjetra koje prognozni modeli simuliraju već danima za početak sedmice su zaista impresivni, i ne tako često viđeni na prostoru Bosne i Hercegovine.

Razlog jakom, na udare često olujnom i orkanskom južnom vjetru tokom većeg dijela ponedjeljka bit će duboka dolina sa zapada kontinenta s prizemnim centrom nad Velikom Britanijom, produbljena sve do zapadnih obala Mediterana i snažna anticiklona sa istoka kontinenta nad Rusijom, pri čemu će se naša zemlja naći na razgraničenju ova dva sistema u kojima su izobare, odnosno područja koja imaju isti zračni pritisak, prilično zgusnute, a u jednom trenutku između sjevera i juga Bosne i Hercegovine razlika će iznositi čak 15 hPa! – navodi Sladić.

Kako je kazao, ovakvi udari vjetra mogu prouzrokovati velike materijalne štete.

Primjera radi, ICON model za Sarajevo ima najjače udare koji dostižu brzinu i do 110 km/h, ECMWF do blizu 100, dok je GFS tek malo “blaži” – do 80 km/h. Slična situacija je i u ostatku države, pa će rijetko ko ostati pošteđen dosta izražene južine. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne s južinom ide i nova obilnija kiša, naročito u noćnim satima ponedjeljka i na prelazu s ponedjeljka na utorak,prenosi Hayat

