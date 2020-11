Ernest Imamović: Presudio je glas mladih i ljudi koji vide da Goražde može imati svjetliju budućnost

Glas ljudi koji su željeli promjene je presudio, kaže Ernest Imamović, novi gradonačelnik Goražda. Kandidat SDP-a, Naroda i pravde i Naše stranke preuzet će funkciju na kojoj se od 2008. godine nalazio Muhamed Ramović (NBL).

– Presudio je glas mladih ljudi, ljudi koji vide da ovaj grad konačno može imati svjetliju budućnost. Prognoze drugih tabora, NBL-a i SDA, bile su da nemam nikakve šanse, ali uz snagu, plan i organizaciju, sa čestitim ljudima na koje sam ponosan, uspjeh nije izostao – kaže Imamović.

Čestitka Sidrana

Činjenicu da su najviše mandata u Gradskom vijeću dobili upravo Nezavisna bosanskohercegovačka lista (6) i SDA (5), dok su SDP, Narod i pravda, SBB, SBiH, A-SDA i DF osvojili po dva, a BH demokrati i BNS po jedan mandat, Imamović ne vidi kao smetnju u svom budućem radu.

– Neće to ništa uticati. Ja sam donio čvrstu odluku da ću raditi javno, transparentno i u interesu građana. Ako u Vijeću budu željeli da blokiraju one odluke koje su dobre za građane, mogu blokirati, ali odgovaraće narodu i to je ono što je naša najveća snaga – ističe Imamović.

Od sinoć, kada je njegova pobjeda proslavljena i na ulicama Goražda, Imamoviću stižu čestitke na ovom velikom uspjehu. Dodaje kako je pobjedom na izborima, te dobivanjem povjerenja da nastavi borbu za Goražde, koju je tokom rata vodio njegov otac, legendarni komandant Zaim Imamović, ispunio svoj dječački san.

– Ja sam samo personifikacija ljudi koji se bore za svoj grad, a među kojima je bio i moj otac. Ljudi će sada govoriti, Zaim Imamović komandant i Ernest Imamović gradonačelnik i da ta nit nije prekinuta. Razvojem grada nastavićemo borbu koju su svi komandanti, obični borci i građani iznijeli. Nama, mlađoj generaciji, oni su nama inspiracija, to je svjetionik u koji mi gledamo. Mi smo ponosni i na Zaima, Ferida, Nedima, Ahmeta i sve druge heroje – pojašnjava Ernest Imamović, kojem su tokom kampanje podršku pružili upravo ratni komandanti sa ovih prostora.

Tokom dana dobio je zajedničku čestitku akademika Abdulaha Sidrana i komandanta 1. slavne višegradske brigade Ahmeta Sejdića.

Preuzimanju dužnosti prethodit će revizija stanja u Gradskoj upravi, a o njenim rezultatima javnost će biti informirana. Izrada strategije razvoja grada, privlačenje domaćih i stranih investitora su među prioritetima.

Strategija razvoja

– Moramo znati kako će nam grad izgledati za pet godina, a to možemo samo na način da se uradi strategija razvoja.

Mnogo je konkretnih stvari koje je potrebno i koje planiramo uraditi, ali u ovom trenutku neka se „slegnu“ rezultati, pa ćemo o njima kasnije pričati.

Ljudima veliko hvala, jer mislim da smo senzacija u BiH, uz apsolutno uvažavanje Sarajeva, ali uspjeli smo napraviti podvig sa minimalnim logističkim potporama – poručuje novi gradonačelnik Goražda, prenosi avaz.

Facebook komentari