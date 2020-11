Porodica Zahirović deportovana iz Francuske zbog nasilja nad kćerkom: ”Nismo divljaci iz Bosne”

I dok su mediji širom Europe izvijestili da je Senad, Selmin otac, ošišao kćerku naćelavo zbog ljubavi sa Srbinom, izvjesnim Dušanom, Zahirovići su jučer za jedan Avaz progovorili o svemu što se događalo.

Njih i četvero djece prihvatile su dugogodišnje Senadove susjede u Turbetu. Dali su im kuću za privremeni smještaj. Senada i Safetu zatičemo ispred trošne ćerpičare.

– Grozno je što smo u svim medijima predstavljeni kao divljaci iz Bosne, kao ljudi koji su maltretirali svoje dijete. Jesam, ja sam je ošišao naćelavo, ali ne jer je njen momak Srbin, nego zato što je imala odnose s njim. To je za mene i moju obitelj neprihvatljivo – priča Senad Zahirović, što klimanjem glavom odobrava njegova supruga Safeta.

Otkriva nam da je u Selminom telefonu pronašao poruke koje je slala Dušanu.

– Ona je njemu pisala da će se ubiti. On je narkoman, nasilnik. Udarao ju je. Ja sam samo spašavao svoje dijete od jednog lošeg čovjeka koji njoj ništa dobro neće donijeti. Nažalost, ona to nije na sudu tako ispričala, nego je ispalo da smo mi nju maltretirali jer je u vezi sa Srbinom. To je laž! To nije točno – kategorično odbija tvrdnje medija Senad Zahirović.

Na pitanje gdje je sada Selma, kaže:

– Ona je u jednoj hraniteljskoj obitelji. Za sada nemamo komunikaciju s njom. Nismo imali dobru komunikaciju ni kada smo bili u Francuskoj.

Ističe da su mu dobri ljudi pomogli pri povratku u Bosnu.

– Meni je sada samo cilj da pronađem posao, jer imam i drugu djecu. Moram o njima brinuti. Što se tiče deportacije iz Francuske, nama je na pet godina zabranjen ulazak u Europsku uniju. Ovo je velika tragedija koju jedan roditelj može da doživi – priča nam Senad Zahirović.

Safeta dodaje da je priča o zabranjenoj ljubavi sa Srbinom čista glupost.

– Moja majka je Hrvatica, otac mi je Rom. Mi smo takva obitelj, nemam problem s tim tko je koje vjere i nacije. Ali imamo problem s narkomanom i nasilnikom – govori drhtavim glasom Safeta.

Na kraju ističu da su ih mnogo povrijedili natpisi u medijima.

– Nas je kćerka prijavila, a pod utjecajem tog svog momka. Nadamo se da će se opametiti i da će nekada shvatiti što je uradila svojoj obitelji. Naša mlađa djeca stalno pitaju za nju. A mi ne znamo kako da im objasnimo gdje je njihova Dada i što se dogodilo – kažu supružnici Zahirović,prenosi Avaz.

Tražili ih francuski mediji

Senad nam otkriva da su u Francuskoj svi mediji tražili razgovor s njima.

– Odbio sam, jer ne znam dobro ni njihov jezik, a i odvjetnica nam je tako savjetovala. Međutim, ovo je prvi put u Bosni da govorimo za jedan medij, nitko nije ni tražio da čuje našu stranu priče – kaže on.

Facebook komentari