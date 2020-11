Obilježena godišnjica rušenja Starog mosta

Izveden je i tradicionalni skok bez aplauza, a čuo se i zvuk sirene koja je u vremenu rata označavala opasnost. U Mostaru je, dakle, obilježen 27. godišnjica rušenja Starog mosta, najvrijednijeg spomenika kulture u Bosni i Hercegovini, koji je srušen granatama ispaljenim sa položaja HVO-a.

Glasnogovornik Kluba skakača u vodi Mostari Saša Oručević rekao je da je svaka godišnjica rušenja tužna, te da te 9. novembar u historiji grada ustvari crni dan.

– Skok bez aplauza je najmanje što naš Klub može učiniti. Poruka je to da se nikada i nigdje više ne dogodi takva glupost. Danas smo tu uprkos pandemiji, podsjetit ću da su na današnji dan prije 27 godina ljudi dolazili do mosta i pod granatama, rekao je. Njegov sugrađanin Ramiz Tiro vijest o rušenju Starog mosta dočekao je kao logoraš u logoru HVO-a na Heliodromu.

– Iz naših spavaona gledali smo kako tenkovi pucaju na grad i Stari most. Prevrtali su se naši prazni stomaci, jer smo znali da ti projektili padaju po našim najmilijim. Kada su nam javili da je srušen Stari most svi smo plakali. To je bio najteži trenutak u mom životu. Na Starom smo rasli i živjeli, pa mi kada se prisjećam 9. novembra 1993. i danas bude teško, kazao je Tiro.

