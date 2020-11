Od ponedjeljka testiranje u RS samo za osobe za koje ljekari procijene da je neophodno

Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković izjavio je Srni da će, prema novom uputstvu o testiranju na Covid 19, biti testirane samo one osobe za koje porodični ljekar ili ljekari iz Higijensko-epidemiološke službe (HES) procijene da je to nephodno.

Zeljković je rekao da ovo uputstvo stupa na snagu u ponedjeljak kada će biti zvanično upućeno svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, primjenom ovog uputstva neće biti ni dužeg čekanja rezultata testova, kao što je bilo ranije zbog velikog broja testiranja na dnevnom nivou i kapaciteta aparata za testiranje.

Osoba koja ima samo jedan simptom, na primjer, ako izgubi čulo ukusa i mirisa, a nema temperaturu ostaće kod kuće i neće se testirati, ali biće tretirana kao Covid pozitivna osoba. Njeno zdravstveno stanje se prati, a u slučaju pogoršanja biće upućena na pregled. U tom slučaju porodični ljekar, odnosno kolege iz HES-a procijeniće da li je neophodno da se uzme uzorak za testiranje – pojasnio je Zeljković.

On je naglasio da osoba koja osjeti bilo koji respiratorni simptom – temperaturu, kašalj, bolove u mišićima, kostima treba odmah da se javi svom porodičnom ljekaru i da ostane kod kuće, a porodični ljekara će na osnovu kontakta sa tom osobom da procijeni njegovo zdravstveno stanje i u slučaju potrebe biće upućena na ljekarski pregled.

Ako nije potreban pregled, ta osoba će ostati kod kuće i pratiće se njeno zdravstveno stanje. U svakom slučaju ne treba da se kreće sve do trenutka kada porodični ljekar ne da saglasnost – pojasnio je Zeljković.

On je rekao da se na koronavirus retestiraju samo zdravstveni radnici, zaposleni i korisnici kolektivnih smještaja, jer oni nose najveći rizik zaraze, ali prema procjenama HES-a, kada su neke specifične situacije mora biti izvršeno retestiranje i drugih ljudi.

Na pitanje ko kontroliše osobe koje imaju određene simptome, a nemaju rješenje o izolaciji, niti su testirane, Zeljković je naglasio da te osobe ostaju kod kuće i tu dolazi do izražaja vlastita kontrola, prenosi “Avaz“.

One imaju utvrđeno bolovanje, treba same sebe da kontrolišu i to je odgovornost pojedinca. Naravno da je nemoguće da kontrolišete svaku osobu da li je u izolaciji, na bolovanju ili ne, već je odgovornost na pojedincima da shvate izuzetnu ozbiljnost situacije u kojoj se sada naliazimo i da je neophodno da nivo odgovornosti podignu na maksimum – da ostanu kod kuće, prate savjete ljekara, struke i da čuvaju svoje i zdravlje svoje porodice – istakao je Zeljković.

Kada je riječ o pacijentima koji imaju druga oboljenja, naveo je Zeljković, oni se i dalje po redovnoj proceduri obraćaju svom ljekaru, koji će ih naručiti za pregled bilo da je kontrolni ili neka vanredna situacija.

U slučaju traumatičnih događaja i hitnih rješavanja zdravstvenog stanja, tu su hitne medicinske službe pri domovima zdravlja koje uredno primaju pacijente – pojasnio je Zeljković.

Facebook komentari