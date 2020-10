Zasađeno 77 novih sadnica drveća / Tuzla ponovo u akciji “Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”

Osma volonterska akcija sadnje drveća „Let’s do it – milion sadnica za 1 dan“, uprkos svim nedaćama koje su prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19, održana je u petak, 23.10.2020. godine na području Grada Tuzla uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera i naredbi.

Projekat „Let’s do it Tuzla“ započeo je svoje djelovanje na području Grada Tuzla 2012. godine i do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 8.320 volontera, koji su očistili oko 320 tona otpada i zasadili skoro 6.600 sadnica raznih vrsta drveća.

Na ovogodišnjoj akciji sadnje drveća, učešće su uzeli učenici tuzlanskih osnovnih i srednjih škola koji su zajedno sa članovima „Let’s Do It Tuzla“ tima zasadili 77 sadnica raznih vrsta drveća. Ove godine, obuhvaćen je pojas uz rijeku Jalu u naselju Slavinovići-Luke (kod bivšeg Interexa), dvorišta osnovnih škola „Mramor“ i „Solina“, kao i dvorište Gimnazije „Meša Selimović“ u Tuzli. U implementaciji akcije tehničku podršku pružilo je i JKP „Komunalac“ Tuzla.

„Nakon realizovanih jedanaest terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada u Gradu Tuzla u prethodnom mjesecu, nastavili smo i sa implementacijom naših ostalih aktivnosti, a sve u cilju poboljšavanja uvjeta življenja u našoj zajednici. Istrajni da damo svoj doprinos u svrhu rješavanja ogromnog problema aerozagađenja, s kojim Tuzla vodi bitku već duži niz godina, realizovali smo i naše terenske aktivnosti sadnje. Svaka incijativa u cilju potpunog ili djelimičnog rješavanja ovog problema, posebice ukoliko je pokrenuta od strane mladih ljudi, ima ogroman značaj.“, izjavio je Adnan Imamović, izvršni koordinator projekta „Let’s Do It Tuzla“.

Pored pomenute akcije u Gradu Tuzla, terenske akcije sadnje drveća realizovane su u još dvanaest gradova širom Bosne i Hercegovine uz partnerstvo sa EU Info Centrom i Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini koji su obezbijedili sadnice, kao i sav dodatan materijal za uspješnu implementaciju akcija.

Očuvanje zelenih površina, zaštita životne sredine i unapređenje lokalne zajednice mogući su kroz angažman svih segmenata društva, što upravo i jeste fokus volonterskih aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta „Let’s Do It“ u našoj zemlji.

Kompanija Eko život, NLB Banka d.d. Sarajevo, Fabrika cementa Lukavac, Misija OSCE-a u BiH, Garašević d.o.o., Rudarski institut Tuzla, Vitinka i druge društveno odgovorne kompanije i institucije, koje pružaju podršku djelovanju projekta „Let’s do it Tuzla“, zaslužni su i za provođenje ove akcije.

Sa svojim aktivnostima mladi iz „Let’s do it Tuzla“ tima na ovome ne staju. Već u petak, 30.10.2020. godine najavljena je druga terenska akcija sadnje drveća za ovu godinu, a koja će biti provedena u organizaciji sa Fondacijom tuzlanske zajednice u sklopu kampanje „Drvo za Angelinu – Drvo za prijatelja“.

