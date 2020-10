Jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 12 do 21 stepen.

U utorak sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 13 do 22 stepena.

U srijedu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 13 do 21 stepen.piše Slobodnabosna

U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 14 do 23 stepena Celzijusa.

Facebook komentari