Udrženje APEOR: Kontinuirane medijske kampanje usmjerene protiv izgradnje i korištenja MHE u Federaciji BiH

Obraćamo vam se ispred udruženja proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora u Bosni i Hercegovini-APEOR, povodom kontinuirane medijske kampanje usmjerene protiv izgradnje i korištenja malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je praćena enormnom količinom neistina od strane pojedinih NVO, svjesno šireći dezinformacije među građanima Federacije BiH o malim hidroelektranama na teritoriji Federacije BiH.

Međutim, činjenično stanje je drugačije od onoga što se predstavlja u javnosti, na što smo kao savjesni građani dužni da Vas upozorimo:

1. Sve do sada izgrađene male hidroelektrane na teritoriji Federacije BiH, su izgrađene u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji su na snazi u Federaciji BiH a koji su u skladu sa EU zakonodavstvom iz ove oblasti.

2. Rad do sada izgrađenih malih hidroelektrana na teritoriji Federacije BiH strogo je zakonski uređen i kontrolisan od strane nadležnih institucija.

3. Male hidroelektrane se grade na DBOT principu što podrazumjeva da su vlasnici koncesija dužni nakon isteka koncesionog perioda, postrojenja u funkcionalnom stanju predati davaocu koncesije na korištenje i upravljanje bez finansijske naknade.

4. Kapaciteti za iskorištavanja malih hidroelektrana u razvijenim zemljama EU ( Austrija, Norveška, Njemačka……) su iskorišteni više od 90 %, što je dovoljan podatak da su male hidroelektrane ekonomski isplative i ekološki prihvatljive.

5. Samo u Austriji trenutno u pogonu ima preko 4.000 izgrađenih malih hidrolektrana. 6. U 2019. godini u EU i Svijetu je izgrađeno dodatnih 15,6 GW kapaciteta u hidropotencijalu, te na kraju 2019. godine ukupni instalisani kapacitet u hidroelektranama iznosi 1.308 GW (10%-15%. se odnosi na male hidroelektrane).

7. Ne postoji država u EU i Svijetu koja ima zakon kojim se zabranjuje gradnja i korištenje malih hidroelektrna, pa se nadamo da Federacija BiH neće postati prva koja je tako nešto uradila (i ako će ovakav potez odgovornih, građane koštati preko 500 mil. Eur-a).

8. Kapaciteti za iskorištavanje hidropotencijala u malim hidroelektranama u Federaciji BiH su iskorišteni oko 10%-15%.

9. Prosječni period povrata investicija u male hidroelektrane izgrađene na teritoriji Federacije BiH se kreće između 10 i 15 godina.

10. Za podsticanje proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrana u prosjeku se izdvoji 0,01- 0,015 KM/kWh, dok se za ostale vidove iskorištavanja obnovljivih izvora energije podsticaji kreću od 0,04-0,8 KM/kWh, tačni podaci se mogu dobiti od nadležnih institucija (Operator za OIEiEK, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Regulatorna agencija za energiju u Federaciji BiH).

11. Na godišnjem nivou u Federaciji BiH se za podsticaje malim hidroelektrnama izdvoji do 4 mil. KM, dok se za ostale vidove iskorištavanja obnovljivih izvora energije izdvoji između 10 i 12 mil. KM, tačni podaci se mogu dobiti od nadležnih institiucija (Federalno ministartsvo energije rudarstva i industrije, Regulatorna komisija za energiju u FBiH-FERK, Operator za OIEiEK).

12. Ne postoji mogućnost isušivanja rijeka usljed izgradnje malih hidroelektrana i svaka daljnja rasprava o ovome je nepotrebna.

13. Do sada je u Federaciji BiH u izgradnju malih hidroelektrana investirano preko 200 mil. KM.

Ovim putem želimo da istaknemo da Udruženje APEOR podržava i zastupa vladavinu zakona a ne populističko iznošenje laži i širenja dezinformacija među građanima Federacije BiH, i sve daljnje aktivnosti biće usmjerene u tom pravcu.

Nadamo se da građani Federacije BiH neće nasjesti na jeftino medijsko spinovanje javnosti od strane kojekakvih NVO, koje ciljanim djelovanjem putem plaćenih članaka pokušavaju plasirati laži o malim hidroelektrnama u Federaciji BiH, i na taj način nepovratno oštetiti Federaciju BiH i njene građane za stotine miliona konvertibilnih maraka, a sve radi ličnih interesa pojedinaca iz par eko udruženja.

