Komšić iz Brisela: Bez obzira na unutrašnje probleme BiH može napredovati na putu ka EU

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH danas je nakon sastanaka u Briselu kazao da BiH, bez obzira na unutrašnje probleme, može napredovati na putu ka Evropskoj uniji, jer svi imaju isti cilj, a to je mir, ekonomski napredak i socijalni prosperitet, javlja Andolu Agency (AA).

Komšić je zajedno sa Šefikom Džaferovićem, predsjedavajućim Predsjedništva BiH i članom Miloradom Dodikom danas imao sastanak sa Paulom Rangelom, stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, a potom i sa Charlesom Michelom, predsjednikom Vijeća Evropske unije u zgradi Evropskog vijeća.

Komšić je naglasio da su današnji razgovori bili na tragu onih koji su vođeni prije desetak dana, također, u Briselu s tim što su se sada sastali sa drugim zvaničnicima EU.

“Ono što mogu da kažem da smo i danas, kao i tada, dosta jedinstveno nastupili. Sve ono što mi imamo kao razlike između nas, političke, pa i ljudske, zapravo smo gurnuli u drugu stranu, jer smatramo da nije ovo mjesto, niti su ovo prilike, na kojima ćemo se žaliti jedni na druge“, rekao je Komšić i dodao:

“Razgovarali smo o pristupu institucija EU, Evropske komisije Bosni i Hercegovini i naravno cijeloj regiji. Ovdje u Birselu cijelu tu priču gledaju regionalno i svi smo mi jedan paket regionalni kada se govori o napretku ka EU. Naravno, svaka od zemalja u regiji ima različit tempo i BiH je cilj da stigne taj tempo. Zato tako puno pričamo o kandidatskom statusu, svjesni da je to mogućnost, ali nije i garancija i da se od nas očekuje da se uradi dosta toga na realizaciji ovih 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. A, i mi, a i ljudi sa kojima pričamo, svjesni da tu ima stvari koje je jako teško uraditi u kratkom roku, odnosno da smo ih mogli uraditi vjerovatno bi danas ili bili članica EU ili na vratima EU“.

Istakao je da njemu bitno izgleda to da kod ljudi sa kojima su razgovarali nije preovladao klasičan birokratski pristup, nego ispoljen vrlo korektan stav prema njima sa dobrom namjerom da se BiH pogura na putu ka EU.

“Naravno, svi mi to znamo najveći dio posla je na nama. Ima dosta stvari koje moramo mijenjati, na kojima moramo raditi. Neke će se moći uraditi u relativno kratkom roku, ali za neke trebaće više vremena, pa i drugačije političke okolnosti u BiH. Na primjer sve one tačke koje zadiru čak i u Ustav BiH su stvari koje nisu samo stvar administrativnih poteza, to su pitanja koja duboko zadiru u etničke i druge odnose u BiH. Dakle, ljudi apeluju na nas da budemo razumni, da iskoristimo prilike koje nam se pružaju i mi smo kao Predsjedništvo rekli da smo spremni na takav način pristupati određenim pitanjima“, istakao je Komšić.

Kazao je i da su ih lideri EU podsjetili da svojim autoritetom, kao članovi Predsjedništva BiH, mogu uticati na to da stvari u BiH idu na bolje.

“Gotovo sve je moguće ako to zaista hoćete i ako to želite i ako ste spremni, ne samo da radite, nego i da saslušate onog drugog koji misli drugačije od vas. Kada vi uvažite njegove stavove sve sa ciljem nekim da bi ste došli do nekog rezultata i nekog dogovora. Nije BiH baš najgora zemlja u Evropi. I ovdje su nam ljudi rekli: ‘Pa gore su se stvari dešavale u Evropi, nego što su se dešavale u BiH, pa vidite danas gdje smo.’ Ipak, možemo, jer nas vodi neki zajednički cilj, a to je mir, ekonomski napredak, socijalni prosperitet. Naravno, kao i život svaki dan neki novi problem iskrsne. Do prije neki dan nismo uopšte pričali o migracijama, danas nas sve boli glava po pitanju migracija, i Evropsku uniju i nas“, kazao je Komšić.

