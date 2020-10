Za prijenos korone bitno je i jezik kojim pričate

Ova studija pokazuje zašto je u pojedinim zemljama stopa prijenosa virusa veća nego kod drugih.

“Aspirirani suglasnici zabrinjavajući su jer zbog njih ljudi mogu izbaciti više kapljica u zrak u usporedbi s drugim glasovima”, navodi George Georgiou, postdoktorski istraživač na Sveučilištu RUDN u Moskvi i autor studije.

Georgiou i njegovi kolege pregledali su 26 zemalja s više od 1.000 slučajeva covida-19 do 23. ožujka. Izuzeli su Italiju zbog velikog broja i Japan zbog malog broja slučajeva po glavi stanovnika. Također su eliminirali Švicarsku iz studije zbog više službenih jezika.

Zaštitna maska pomaže

Istraživači su otkrili da su zemlje u kojima glavni govorni jezik sadrži aspirirane suglasnike imale 20 posto veće stope zaraze u usporedbi sa zemljama u kojima aspirirani suglasnici nisu dio dominantnog jezika. No, kažu da razlika u stopama zaraze nije bila statistički značajna i mogla bi se pripisati i drugim varijablama. Georgiou kaže da su to zemlje u kojima je službeni jezik engleski, njemački, norveški, mandarinski, kineski, korejski i japanski.

Španjolski, portugalski, talijanski i francuski nemaju aspirirane konsonante. U engleskom jeziku to su suglasnici P, T i K, ali ni oni u svakoj riječi ne zvuče isto pa se ne izbacuje jednaka količina kapljica svaki put, piše Very well health.

Stručnjaci kažu da je, bez obzira na jezik, nošenje dobro postavljene maske najbolji način da zaštitite sebe i druge od izlaganja potencijalno zaraženim kapljicama. Osim nošenja maske, slijedite i druge sigurnosne mjere poput pranja ruku i održavanja udaljenosti kako biste se zaštitili.

“Iako je ideja da prenosivost virusa ovisi i o varijaciji govora zanimljiva hipoteza, to se vjerojatno može prevladati preporučenim javnozdravstvenim mjerama kao što je nošenje maske”, kaže Makeda Robinson, MD, doktorica zarazne bolesti na Sveučilištu Stanford u Californiji, prenosi “N1“.

