Ekspedicija bh. novinara u posjeti Blagaju, Počitelju i Mostaru / Spektakularna priroda, bogata historija i odlična gastronomska ponuda

Kroz zanimljiv i ispunjen program, učesnici su imali priliku posjetiti neke od najznačajnijih historijskih lokacija i najposjećenijih prirodnih turističkih atrakcija u ovoj regiji.

Prva stanica medijske posjete bila je brdo Fortica iznad Mostara, gdje je na 500 metara nadmorske visine Brdsko-biciklističko udruženje MTBA iz Mostara pokrenulo Sportsko-avanturistički park Fortica. Među sadržajima Parka su planinarski dom, sportsko penjalište, najduži zipline u Bosni i Hercegovini, a na Fortici je i vidikovac sa fascinantnim pogledom na Mostar.

U pratnji vodiča iz agencije Mostar X, specijalizirane za fantastična outdoor iskustva u Mostaru i okolini, putovanje je nastavljeno ka Blagaju, gdje svaki put iznova oduševi prizor izvorišta rijeke Bune. Iz pećine široke oko 15 metara izvire oko 43 kubika vode, što izvor Bune čini najsnažnijim kraškim izvorom u čitavoj Evropi. Pokraj izvorišta, ispod litice visoke preko 200 metara ugnijezdila se derviška Tekija, za koju se pretpostavlja da je po dolasku Osmanlija na ove prostore napravljena na mjestu nekadašnjeg bogumilskog svetišta. Tekiju godišnje posjećuje preko stotinu hiljada posjetitelja iz čitavog svijeta, a ove godine su prednjačili gosti iz BiH i zemalja regije.

Na litici iznad Tekije i izvorišta rijeke Bune su ostaci Starog grada Blagaja, koji je po srednjovjekovnom velikašu hercegu Stjepanu Vukčiću – Kosači poznat i kao Stjepan ili Stipan grad. Legenda kaže kako je u samom gradu ili njegovom podnožju herceg Stjepan zakopao veliko blago, po kojem je kasnije i čitavo naselje dobilo ime – Blagaj. A danas je jedno od blaga njegova gastronomska ponuda, u kraju čuvenom po svojim ribogojilištima i ribljim specijalitetima. Učesnici „Odmori u BiH“ medijske ekspedicije u svježoj riječnoj ribi uživali su u restoranu Laks, koji je s obje strane okružen prekrasnom Bunom, a čije je ribogojilište među najvećim u Bosni i Hercegovini.

Prilikom posjete predstavnicima bh. medija prezentirane su i aktivnosti koje Evropska unija u Hercegovini realizira u oblasti turizma. Ivica Sivrić, direktor hercegovačke razvojne agencije REDAH, posebno je naglasio projekat Ćiro – staza svjetske baštine, koji se finansira kroz EU4Business program, a koji se bavi kulturno-historijskim naslijeđem uz biciklističku stazu Ćiro, koja vodi od Mostara do Dubrovnika.

Medijsko putovanje nastavljeno je ka spektakularnom Počitelju, muzeju pod otvorenim nebom, koji svojom arhitekturom orijentalno-mediteranskog stila već stoljećima oduševljava sve svoje goste. Šišman Ibrahim-pašina (Hadži-Alijina) džamija smatra se jednom od najljepših potkupolnih džamija u našoj zemlji, a među počiteljskim znamenitostima su i Šišman-Ibrahim pašina medresa i han, Sahat-kula i Kula Gavrankapetanovića. Na putu od Počitelja ka Mostaru je pravoslavni manastir Žitomislić, koji je prvobitno izgrađen u 15. vijeku. U proteklim stoljećima nekoliko je puta rušen i obnavljan, a njegov muzej skrbi za zbirku ikona i umjetnina, koja se ubraja među tri najznačajnije kolekcije tog tipa u Bosni i Hercegovini.

Za sam kraj putovanja mediji su posjetili dragulj Hercegovine – Mostar, čiji se Stari most nalazi na UNESCO-ovoj listi svjetske kulturne baštine i najpoznatija je bosansko-hercegovačka atrakcija, koja je do izbijanja pandemije Covid19 u Mostar svake godine privlačila stotine hiljada turista iz čitavog svijeta. Danas je turista znatno manje i uglavnom se radi o građanima BiH i okolnih zemalja. Za boravka u Mostaru neizostavna bi trebala biti posjeta Muzeju Hercegovine, u okviru kojeg su i Muzej Stari most, spomen kuće Džemala Bijedića i Svetozara Ćorovića, te Interpretacijski centar MuM (Muzej u Mostaru). Doživljaj Mostara nije potpun bez šetnje Kujundžilukom, posjete Koski Mehmed-pašinoj džamiji, Kajtazovoj i Muslibegovića kući i Krivoj ćupriji. Mostar svojim posjetiteljima nudi i odličnu gastro ponudu, a učesnici putovanja u njoj su uživali u restoranima „Romansa“ i „Šadrvan“ u blizini Starog mosta.

Inicijativa „Odmori u BiH“ pokrenuta je sa ciljem da motivira Bosance i Hercegovce da u što većem broju ove godine posjećuju bh. destinacije i da na njima provode svoje odmore. Ovo putovanje bh. medija realizirano je uz podršku Evropske unije. U okviru inicijative pokrenuta je i web platforma na adresi www.odmoriubih.ba, koja promovira turističke potencijale Bosne i Hercegovine i nudi mogućnost kupovine ponuda za odmor u BiH.

