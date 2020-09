Vremenska prognoza do subote

U drugom dijelu dana smanjenje naoblake u Posavini, Krajini i Hercegovini. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuje u Hercegovini, istočnim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 14 do 22°C.

U srijedu u većem dijelu zemlje sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 16 do 24°C.

U četvrtak sunčano, uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 17 do 23°C.

U petak u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom. U ostatku naše zemlje veći dio dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 16 do 22°C,piše Slobodnabosna

