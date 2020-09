Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna tri dana

Tokom prijepodneva postepeno povećanje oblačnosti. Poslijepodne i u večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima tokom dana. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U južnim i jugozapadnim područjima i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni, piše “Faktor“.

