U BiH umjereno oblačno i sunčano, oblaci i kiša narednih dana

Temperature zraka u 8 sati: Sokolac 4 stepena, Bihać i Sanski Most 8, Banja Luka, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno, Prijedor i Tuzla 9, Bjelašnica, Doboj i Srebrenica 10, Bijeljina, Sarajevo i Zvornik 11, Gradačac 12, Grude 13, Široki Brijeg 14, Trebinje 17, Mostar 19, Neum 21 stepen.

Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 945 milibara, za 3 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 32 stepena.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.

Oblačno i kišno vrijeme u naredna tri dana

U južnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno.

Tokom prijepodneva postupno povećanje oblačnosti. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.

U utorak, 22. septembra bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima tokom dana. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se u srijedu. U južnim i jugozapadnim područjima i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi “Fena”.

