Advokat Ifet Feraget o slučaju Memić i Dragičević: Nakon 18 mjeseci Davidov predmet ide pred svih devet sudija!

Advokat Ifet Feraget, pravni zastupnik porodica Memić i Dragičević, u intervjuu za BUKU kaže da je na nedavno održanom sastanku dobio garancije da Bosna i Hercegovina neće dobiti kandidatski status za članstvo u EU sve dok domaće pravosuđe ne riješi ubistva Davida Dragičevića i Dženana Memića i ova dva predmeta će se naći i u septembarskom izvještaju Evropske komisije o napretku BiH vezano za ispunjavanje 14 prioriteta od kojih zavisi njen kandidatski status. Potvrdio je ovo u intervjuu za BUKU advokat porodica Memić i Dragičević, Ifet Feraget, sa kojim smo razgovarali o novim detaljima u procesima koji se vode oko slučajeva stradanja Dženana i Davida, o tome ko uporno stopira istinu, podršci kolega , ali i o stanju u bh. pravosuđu.

Nažalost, kaže da i dalje u oba slučaja nadležna tužilaštva svjesno i namjerno ne vode odgovarajuću istragu, nego se vode istrage sa ciljem da se oba ubistva zataškaju: “U predmetu Memić se trenutno čeka sjednica Vijeća Vrhovnog suda FBiH, a kao što je poznato, Kantonalni sud u Sarajevu je dva puta presudio da se saobraćajna nesreća nije uopšte desila. Samim tim, to je šokantno, jer u svim normalnim, uređenim pravnim državama tužilac u ovakvim situacijama poseže za načelom mutabiliteta i odustaje od optužnice, a istraga se usmjerava u pravom smjeru protiv onih koji su odgovorni za ovo ubistvo. Međutim, kod nas se to nije desilo, ali duboko vjerujem da će to skupo koštati tužioce, obzirom da se radi o organizovanom kriminalu unutar samog pravosuđa. Ja uvijek ponavljam, ti tužioci moraju biti procesuirani ukoliko bude odgovornosti, a mislim da imamo dovoljno dokaza za to i oni moraju biti drastično kažnjeni.

A dokle se došlo u slučaju Davida Dragičevića?

Što se tiče Davida Dragičevića, ni tu nema istrage. Tužilac Lepir je obmanjivao javnost svojim izjavama, poznato je i šta je radio ministar Lukač, zahtijevao da se ne vodi nikakva istraga, međutim, ja sam 15. marta prošle godine uputio apelaciju Ustavnom sudu, ali ova institucija sa donošenjem odluke odugovlači, meni nije jasno iz kojih razloga, dobili smo informacije da će se to desiti na prvoj narednoj plenarnoj sjednici. Dakle, predmet Davida Dragičevića ide na sjednicu pred svih devet sudija. Ono što je interesantno za naglasiti jeste da je Ustavni sud ekspresno, da tako kažem, 2017. godine odbio apelaciju u predmetu Memić, što uopšte nije smio uraditi, ali je to ipak uradio bez ključnog dokaza. Ustavni sud je tada pristao na tu igru Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, koje je tada vodila Dalida Burzić. Međutim, nakon te šokantne odluke, Kantonalni sud je dva puta presudio da te saobraćajne nesreće nije ni bilo. Za Davida i dalje čekamo odluku Ustavnog suda, sada već punih 18 mjeseci. Ne znam šta se čeka, bojim se samo da ona ne bude povezana sa lokalnim izborima. To bi bio još jedan šok, jedna jako frustrirajuća situacija, ali još uvijek želim da vjerujem da će ta odluka biti donijeta već na sljedećoj sjednici kako sam i dobio informacije.

Prije par dana, MUP Republike Srpske je odustao od prekršajnog gonjenja protiv više lica iz PzD. Kako to vidite i komentarišete?

Mi u pravu to nazivamo Summum ius, summa iniuria, dakle, kada nemate ništa pametnije, onda pokušavate da zakon tumačite na štetu oštećenih, pa pokušavate prikazati njih kao neke prekršioce javnog reda. Od prvog dana ne postoji apsolutno nikakva osnova za spriječavanje mirnog okupljanja građana, za uskraćivanje prava na slobodu izražavanja i na slobodu govora. To su naša temeljna ljudska prava i niko nam ih ne može uskratiti, ni MUP Republike Srpske, ni MUP Kantona Sarajevo i zbog toga građani moraju postati svjesni ove situacije i dati podršku, ne samo gospodinu Memiću i Dragičeviću, nego inače u ovakvim situacijama moramo biti svi zajedno i moramo se izboriti za neki bolji status. Znači, u pitanju je proizvoljna primjena prava, za mene su to sve zloupotrebe i ja bih procesuirao sve te pripadnike MUP-a RS i ovdje u Sarajevu takođe, gdje se desilo isto. Naime, i ovdje su podnijeli prijavu protiv Muriza Memića neki dan i to je završeno. Dakle, to su ljudi koji umjesto da se bave istragama ubistava, bave podnošenjem prekršajnih prijava protiv očeva koji samo zahtijevaju istinu i pravdu. Nadalje, to šalje jednu poruku svijetu kakva je BiH, ali ja se nadam da ćemo mi to promijeniti i da će ova dva slučaja koja se, to uvijek ponavljam, razlikuju od svih ostalih, jer imamo i previše dokaza koji ukazuju ko zataškava ubistvo i koji nas vode direktno do ubica Davida i Dženana i nadam se da ćemo u tome uspjeti.

Zapravo, i izvještaj koji je predstavio Reinhard Priebe prošle godine Evropskoj komisiji navodi da pravosuđe u BiH ne procesuira one slučajeve u kojima postoje dokazi?

Ja, gospodin Dragičević i gospodin Memić smo se tokom 2018. godine satali sa ambasadorima svih zemalja članica EU u BiH. Bio je to sastanak koji je jako dobro pripremljen, na kome smo mi izložili oba ova slučaja i njihove hronologije, naveli koje smo pravne korake poduzeli, šta se može očekivati i svi ambasadori su pratili razvoj situacije, pisali svoje agende i obećali na kraju da će pratiti ove slučajeve. To nam je obećao i Johanes Han, komesar Evropske unije za pregovore o proširenju. Ja sam skoro bio na sličnom sastanku i dobio ponovo garancije da će oba ova slučaja ući i u septembarski izvještaj o napretku BiH vezano za ispunjavanje onih 14 prioriteta od kojih zavisi kandidatski status BiH. Ja inače lično mislim da je BiH jako daleko od tog kandidatskog statusa i bez ova dva slučaja, a ova dva slučaja je toliko udaljavaju od onog temeljnog principa vladavine prava da bi odustanak EK od tih principa bio licemjeran i mislim da bi EU takvim potezom izgubila u potpunosti sav kredibilitet. Siguran sam da se to neće desiti i da će taj pozitivni pritisak EU dati rezultate i u rješavanju ova dva predmeta.

Možemo li to očekivati sa ljudima koje sada imamo u pravosuđu?

Tužioci koji su se odlučili na zataškavanje moraju biti sankcionisani. Jer dok imamo sistem u kome rade ljudi koji su učestvovali u zataškavanju, ne mogu se očekivati nikakve promjene nabolje. Znači, vi ste uvijek meni dužnik ili ja vama, to su ucijenjeni ljudi, oni rade pod pritiskom i svaku svoju istragu koju rade neko sa njima može dirigovati, jer u protivnom može reći šta ćemo onda sa slučajem Dragičević ili Memić. Dakle, tu imate spregu tužilaca i policajaca, to je organizovani kriminal i za takve stvari je zaprijećena kazna od 45 godina.

Zapravo, napretka ni nema bez pritiska sa strane?

Da, svakako, jer su to preozbiljne stvari, a ako bi EK prešla preko ova dva slučaja, to bi bilo strašno. Postoje ubistva koja se ne mogu riješiti i kada se vodi istraga u skladu sa svim okolnostima slučaja, nekada se i to u životu desi, ali ovdje je toliko dokaza u oba ova slučaja. Jer kao što se dokazalo da David nije bio u onoj ulici, nije opljačkao kuću, nije narkoman i nije pao u potok, time se već 70 posto stvari riješilo i te tužioce treba kazniti zbog te lažne istrage, a onda će oni morati otkriti svoje nalogodavce ili će morati odležati dugogodišnju zatvorsku kaznu. Ja se nadam da će biti tako, jer ako ne bude, onda svi zajedno možemo da se pakujemo.

Slažem se sa Vama, ali zvuči mi pomalo nevjerovatno da se nakon tri, odnosno pet godina zataškavanja, nešto promijeni?

Ja sam to sve pripremio, ja imam dokaze i više puta sam sa tužiteljicom Gordanom Tadić razgovarao. Nije mi jasna ta situacija, jer državno Tužilaštvo je otvorilo istragu za predmet Memić, te samim tim mora otvoriti istragu i za predmet Dragičević, jer oni koji su doveli predmet u ovakvo stanje ne mogu više istraživati predmete. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka i Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske to ne mogu raditi zato jer su uhvaćeni sa rukama u pekmezu, oni su sam predmet i doveli u ovakvu situaciju, njima nije interes da se ovo riješi zato što to vodi ka utvrđivanju njihove odgovornosti. Znam da je to bolno, znam da je to neprijatno, ali o tome su trebali voditi računa prije nego što su pristali na ucjenu.

Da li ste usamljeni u ovoj borbi, gospodine Feraget, imate li podršku kolega?

Vjerujte, 90 posto sudija i tužilaca podržava ovu moju borbu, kažu mi to privatno u kuloarima, ljudi jednostavno ne žele da se eksponiraju, a to bi zapravo bio vrhunac, ja bih volio da sudije i tužioci izađu na ulice, to bi bila ta katarza, da jedan put pokažu tom sistemu da su profesionalci, da su odgovorni, da ne žele da rade sa tužiocima koji zataškavaju ubistva, jer onda se ta opšta slika odnosi na sve u pravosuđu, a to vlastima i odgovara. Nažalost, tužioci i sudije ćute, a vrijeme je da se probude. Dakle, to su časni ljudi u 95 posto slučajeva. U svakom žitu ima kukolja i njega treba očistiti. Mi nismo proveli taj veting koji je provela Albanija, Makedonija, mora se definitivno provesti jedna reevaluacija stanja u pravosuđu, jer očigledno je da postoje ljudi koji su u pravosuđe zalutali, kojima je bliži kriminal nego istina i pravda i takvih ljudi se moramo riješiti. Prideov izvještaj je jasno oslikao stanje u pravosuđu, po tom izvještaju su napravljeni prioriteti, a zato što oni nisu ispoštovani, svi smo mi taoci ovoga stanja, a slučajevi se mogu riješiti jer dokaza ima i previše.

Trebaju nam reforme, a prije nje odgovornost, taj integritet. Jedan od prioriteta koji trebamo riješiti je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, zapravo, trebamo se riješiti ovog VSTV-a koje očigledno nije doraslo ovom zadatku i koje je, na kraju karajeva, pod uticajem politike. Gospodin Pribe je sve to objasnio, tu se zaista nema šta dodati, VSTV je postao problem, prenosi byka.

