Mladi bh. sportista o borbi s koronom: Katastrofa, kao da vam se tijelo raspada

Uz njegovu upornost, te vjeru u Boga, posebno isiče požrtvovanost i znanje zdravstvenih radnika u travničkoj bolnici za plućne bolesti, u čijem je izolatoriju izborio svoju životnu bitku. A prvih osam dana, i pored teške kliničke slike, u Novom je Travniku od ljekara savjete za liječenje dobijao samo telefonom, što je moglo biti kobno.

“Govorio sam im da dođem da mi uslikaju pluća, da me pregledaju. Međutim, nisu mi dali da dođem. Pa sam im govorio da dođu u kućnu posjetu da me pregledaju, oni nisu htjeli, rekli su da se moram oblačiti, da moraju oblačiti tehničara, da im je to procedura… Došli su osmi dan, već sam imao upalu pluća”, ispričao je za “Federalnu televiziju” Alem.

Ovako u praktičnom životu izgleda put pacijenta oboljelog od posljedica zaraze koronavirusom. No, na Alemovu ali i sreću 69 oboljelih koji su u proteklih mjesec i po smješteni u ovom izolatoriju, ovdje su zdravstveni radnici prije svega ljudi koji ne odustaju.

“Kad sam došao u sanatorij doktorica mi je rekla: Borit ćemo se zajedno! Tako je bilo, i uspjeli smo”, kaže Alem.

A teška i neizvjesna borba, u kojoj ga je samo nit dijelila od priključenja na respirator trajala je danima. U kojima je najčešće ležao samo u jednom položaju, nastojeći se izboriti za samo mrvu zraka.

“Dvanaest dana sam konstantno imao temperaturu, 12 dana nisam nikako spavao, imao sam strašne bolove. Sedam dana je bila katastrofa, bolovi u kostima i mišićima, kao da vam se raspada tijelo – prisjeća se Alem

“Sve vrijeme smo bili na granici da li da ide na mehaničku ventilaciju i neki tretman koji bi bio invazivan, koji nosi ipak svoje rizike”, kaže prim. dr. Emir Abdulović, direktor Bolnice za plućne bolesti

Stalnim praćenjem njegovog stanja revidirana je terapija koja se pokazala uspješnom te su zajednički uspjeli dobiti ovu bitku. Dok se polako vraća u normalan život, Alem uz poruku mladima da se čuvaju, posebno ističe ljubaznost koju je doživio u bolnici od tehničara, doktora i glavne sestre.

