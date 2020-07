Iskustvo sarajevskog frizera sa korona virusom: Nisam znao da može koža da boli

Ovo je prvi puta da Ahmethodžić govori o bolesti, kazavši da ne zna kako se zarazio kad je poštovao sve mjere.

“Bio je jedan sasvim normalan dan. Imao sam trening i otišao na posao. Počelo me boliti grlo, kosti i šake. Mislio sam da je od treninga. Završio sam posao ranije i uveče dobio temperaturu. Ujutro kad se nastavila temperatura vidio sam da nije kao do sad što sam bio bolestan. To je bilo skroz drugo stanje. Imao sam raznih tegoba u životu, ali ovo je bilo nešto drugo i onda sam sam zaključio da je to to o čemu svi pričaju”, kazao je.

Nazvao je Dom zdravlja Stari Grad gdje je dobio upute ljekara, a treći dan je došla mobilna ekipa da uzmu bris, pošto nije bio u stanju da vozi, da bi sutradan dobio informaciju da je pozitivan.

“To nije temperatura 37 kao nekad. Ja sam nju skidao kafetinima, paracetamol mi nije pomagao”, istakao je.

Od korona virusa također se zarazila njegova sestra, te roditelji.

“Poslije mene je sestra dobila iste simptome, a mama je bila u salonu taj dan ponedjeljak, pet minuta i bili smo bliski. Išli je postepeno, ja sestra pa mama, pa je mama tatu, tata mi je onkološki pacijent i ima bajpas, opravlja se polako, malo sporije”, kazao je.

Opisao je kako se osjećao prvih dana.

“Prva dva dana su bila katastrofalna, treći dan je spadala temperatura, četvrti dan sam imao takve bolove u koži. Nisam znao da može koža tako da boli, smetala mi potkošulja, može se samo lagano pokriti dekicom”, ispričao je.

