U Mostar dolazi 40 takmičara iz regije, čuvene skokove će uživo pratiti samo 300 osoba

Ove informacije za “Klix” je potvrdio član Organizacionog odbora ovogodišnje manifestacije Lorens Listo, koji se, nakon osvojenog rekorda u pobjedama prošle godine izborivši 13. šampionsku titulu, oprostio od takmičenja.

“Ja sam se oprostio od takmičenja, ali od skokova se nikada neću oprostiti i uvijek ću učestvovati u organizaciji i promociji naše tradicije koliko to budem mogao“, kaže Listo.

Priznaje da nije bilo lako ove godine organizovati manifestaciju zbog situacije uzrokovane koronavirusom, ali, kako naglašava, skokovi su se održavali u ratu i nije bilo dovedeno u pitanje njihovo održavanje ni u vrijeme koronavirusa, niti u jedno trenutku.

“Mi smo bili spremni organizovati skokove i bez publike i sa samo domaćim skakačima, jer smatramo da se skokovi moraju održati, jer je to naša obaveza i tradicija. Međutim, sad već imamo prijavljenih oko 40 skakača iz čitave regije, tako da već očekujemo 20 takmičara u kategoriji na noge i 20 takmičara u kategoriji na glavu“, pojašnjava Listo.

Tačan broj takmičara, kaže on, znat će se tek na dan skokova, jer su prijave otvorene do 13 sati tog dana, a svi takmičari su obavezni prije skoka proći ljekarski pregled.

Ovogodišnje takmičenje u Mostaru će, bez sumnje, biti veoma zanimljivo i neizvjesno do samog kraja, posebno u kategoriji skokova na glavu “Mostarske laste” jer prvo mjesto je slobodno i svi će se potruditi da osvoje šampionsku titulu.

“Po meni, ima sedam-osam skakača koji imaju veliku šansu da osvoje prvo mjesto. Takmičari dolaze iz čitave regije, u svakodnevnom sam kontaktu s njima i svi jedva čekaju kad će se popeti na Stari most. Svi znamo ko jednom skoči sa Starog mosta da je to posebno iskustvo i ljubav, tako da idu svi na prvo mjesto. Ima njih dosta koji dugi niz godina skaču i sigurno će biti zanimljivo i neizvjesno do samog kraja“, govori Listo.

Ali, kako naglašava stručni žiri će svaki skok pratiti pod budnim okom i pobijedit će onaj ko bude zaista najbolji.

Listi će bez sumnje ovogodišnje takmičenje biti posebno, jer po prvi put titulu koju je osvojio 13 puta neće braniti, ali će biti sukomentator u direktnom prijenosu skokova koji će se 26. jula od 16 sati prenositi putem malih ekrana.

Ovogodišnje skokove u Mostaru, prema preporuci medicinske struke, će pratiti uživo svega 300 gledaoca uz zaštitne maske i socijalnu distancu.

“Mi pratimo stalno mjere i preporuke zdravstvenih organizacija, sad trenutno stoji da može biti 300 ljudi na otvorenom i toga ćemo se pridržavati. Nama je prioritet da pustimo našu djecu iz škole skokova, a ostali gledaoci će ući prema preostalim mjestima“, pojasnio je Listo u razgovoru za “Klix“, pozivajući sve naše čitatelje da prate ovogodišnje skokove, uvjeren da će to biti pravi spektakl u gradu na Neretvi, prenosi “Klix“.

