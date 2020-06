Goran Čerkez: “Mjere su na snazi i vrlo su jasne, problem je što ih niko ne poštuje”

Goran Čerkez, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravstvo u izjavi za “Avaz” rekao je da su, s obzirom na različitost situacija, ovlasti prebacili na kantonalne štabove.

U skladu sa epidemiološkom situacijim sada svaki kanton zasebno donosi doluke.

– Mjere su na snazi i one su vrlo jasne. Problem je ono što njih niko ne poštuje. Ne treba mijenjati teze što se tiče mjera. Da se one poštuju, garantovale bi bolju sitaciju u Federaciji. Treba imati u vidu da je epidemiološka situacija i u Evropi i u regionu pogoršana. Došlo je do komplikovanja u svim zemljema i to je bilo za očekivati jer vidimo da se ljudi kreću, da šetaju i veća jemogučnost prijenosa virusa – smatra Čerkez.

Najavio je da će Krizni štab Federacije zasjedati ove sedmice i još jednom analizirati situaciju.

– Pooštravanje mjera treba očekivati od kantona, a ne od Federacije. Kanton ima sve mjere na raspolaganju, počevši od mjera restrikcije između gradova uz puno funkcioniranje ekonomije do strožijih mjera. Imaju propisane mjere za ugostitelje, za fabrike, za svakoga uključujući mjere koje su za sve uključene. Krizni štabovi trebaju voditi računa da se virus u njihovim područjima ne širi – rekao je Čerkez.

Ponovio je da mjere koje su na snazi viruse drže pod kontrolom.

– Mjere su propisane ne samo za pojedince, nego i za privredne ustanove, vrtiće i sve ostale. U ovom trenutku evidentno je da se ne pridržavaju mjera te je potrebno da kantoni na svojim područjima gdje je povećan broj zaraženih reagiraju – rekao je Čerkez, prenosi “Avaz“.

