Dodik glasao u Banjoj Luci: “Jaka Srbija je garant postojanja Republike Srpske”

– Drago mi je da vidim ovoliki red ovdje, kako mi rekoše, od jutros je veliki interes ovdje za glasanje u Republici Srpskoj. To potvrđuje jednu stvar, a to su naši zahtjevi i naše očekivanje da će Srbija prihvatiti i dati automatsko državljanstvo svim državljanima Republike Srpske imajući u vidu značajan interes ljudi za takav status – kazao je Dodik, javlja “Anadolija”.

Rekao je da su postojeće procedure za državljanstvo Srbije spore i duge.

– Želim da Srbija današnjim danom dobije stabilnu političku vlast, onu vlast koja će omogućiti nacionalno i državno okupljanje oko rješavanja ozbiljnih pitanja kao što je pitanje Kosova i Metohije, kao obezbjeđivanje nastavka razvoja i jačanja Srbije na ekonomskom i svakom drugom planu. Srbija je značajan garant stabilnosti u regionu, najvažnija zemlja Balkanskog poluostrva, zemlja koja generiše i proizvodi mir na ovom prostoru i to je nešto što opredjeljuje sve nas u tom pogledu. Republika Srpska i Srbija imaju pravo, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, na specijalne veze i mislim da one treba da budu još specijalnije u smislu sadržaja, to nam niko ne spori. Mnoga pitanja smo rješili, ostala su i ona druga da rješavamo, recimo daleko veća usklađenost obrazovnih programa – kazao je Dodik i dodao da će se zalagati za iste obrazovne programe u školama u Srbiji i RS-u, koji je entitet u Bosni i Hercegovini.

Istakao je da vjeruje da će godine koje dolaze biti godine nacionalnog i državnog okupljanja Srba iz RS-a i Srbije, kao i podrške Srba koji se nalaze širom svijeta u pogledu želje da Srbija bude snažna i jaka.

– Snažna i jaka Srbija je garant postojanja i opstanka Republike Srpske – kazao je Dodik.

