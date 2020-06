Bisera Turković :”Sin mi odbio platu od 15.000 da radi za BiH i onda postao vreća za šutiranje”

Da li vam je neugodno sjediti u Vijeću ministara sa predsjedavajućim Tegeltijom koji ima presudu za zloupotrebu položaja, ili sa ministrom koji je studirao 12 godina?

Meni je važnije šta ćemo učiniti za Bosnu i Hercegovine. U čitavom nizu zemalja imate u njihovim vladam ljude koji su u nekom periodu života bili dileri, bavili se prostitucijom itd.

Dobro ste ih opravdali?

Toliko sam imala posla da nisam imala vremena da provjeravam svoje kolege. Smtram da u ovom času trebamo biti pragmatični, hajde da vidimo šta možemo učiniti za ovaj narod i BiH.

Sina Alija ste imenovali za ličnog pratioca tokom posjete SAD-u? Da li je to prikladno?

Nemam sina koji je dijete. Moj najmlađi sin star je 40 godina. To su ozbiljni ljudi. Moj sin je bio dovoljno ljubazan da plati kartu, da ne ide o trošku države, da bi pomogao svojoj majci s obzirom da u tom vremenu još nije bio oformljen kabinet. Kao što vidite nisam više ni tako mlada i zdrava i trebalo mi je da bude neko iz porodice ako mi zatreba. Mnogi ministri i državnici vode svoje supruge o državnom trošku, a ne o vlastitom.

Ali one ne prisustvuju službenom sastanku?

Ko kaže da je na bilo koji način uticao na odluke, govorio u ime države. Na svim bitnim sastancima nije bio. Nije učestvovao na razgovorima na kojima učestvuju diplomate. On je tu bio da pomogne majci o vlastitom trošku.



Vaš sin je naveden u dopisu kao član delagacije?

Neko je iz ambasade pustio tu informaciju, to nije validan dokument. Bilo bi strašno da je moj sin išao o trošku države, da sma ja vodila dijete koje ide tek tak oda vidi Ameriku. To ne bi bilo u redu. Postoji jedan diplomatski kodeks – ja sam žena koje nema muža, udovica i nema partnera, i onda ona vodi svoga sina.

Također, sin je nakon vašeg imenovanje u MVP dobio posao u ambasadi u Kataru, u zemlji u kojoj ste vi bili ambasadorica?

On nije dobio posao u ambasadi nego ga je OSA postavila da pokriva zemlje u okruženju. On je bio uposlenik BHANSA-e godinama, prije toga je 15 godina radio različite poslove po svijetu. Radio je i na Katarskom univerzitetu i to njegovo izuzetno poznavanje regiona dovelo ga je da prihvati posao u jednoj od naših agencija.



Otkuda da je sad Katar toliko obavještajno bitan BiH?

Ta regija je vrlo bitna, nadam se da to znate i vi.

A zašto nije postavljen u Jordanu?

On nema znanja o situaciji u Jordanu. Da bi dobili nekakav posao trebate imati specifična znanja o toj djelatnosti. Moj sin ima renomiranu karijeru. Postoji poznavanje određenih regija, određenih tokova.

Ali, zašto nam je Katar toliko bitan?

Hoćete da kažete da onaj koji sjedi u Briselu da samo pokriva Brisel? On je radio na mnogo bolje plaćenim mjestima, ali se opredijelio da radi za Bosnu i Hercegovinu. Ja smatram da ovo treba posmatrati na način – želimo li mi da naši mladi ljudi, koji žive vani, da se vrate u BiH.



Šta je sa mladim iz BiH koji ne mogu dobiti posao jer nisu u strankama?

Moj sin je odbio platu od 10-15 hiljada da bi radio za BiH i onda postao vreća za šutiranje. Šta treba sad da naša djeca ne smiju raditi u državnim agencijama? Hoćete da kažete da postavljanjem moga sina su ugrožena druga djeca.

Ima li relacije između imenovanja vašeg sina sa vašom vezom sa OSA-om?

Apsolutno nema nikakve veze.

Vaš zet ambasador Haris Hrle je također zaposlenik MVP-a?

On je radio u Ministarstvu vanjskih poslova i prije nego što je bio moj zet. Ponovo pitam da je li moj zet trebao dati otkaz u ministarstvu nakon što je oženio moju kćerku. Odgovorno tvrdim da ni u jednom času nisam utjecala na postavljanje moga zeta na bilo koju funkciju koju je obnašao, kao i na zapošljavanje moje djece. Nisam utjecala da moj sin dobije posao na Katarskom univerzitetu jer je on to dobio mnogo prije nego šta sam postavljena za ambasadoricu u Kataru. Nikad nisam bila zagovarač njihovih radnih mjesta. To se odnosi i na moje snahe. Jedna moja snaha je stomatolog koja šest godina nije našla radno mjesto. Kako je moguće da ministrica vanjskih poslova ima snahu koja nema posao šest godina? prenosi “N1“.

