Dr. Kravić: “Nakon ublažavanja mjera vidite da se povećao broj zaraženih”

“Prvo je jedna medicinska sestra bila pozitivna; nije se dobro osjećala, imala je temperaturu i respiratorne probleme. Mi smo je po pravilima bolnice odmah testirali i ona je bila pozitivna. To nam je bio znak da testiramo cijelo Pedijatrijsko odjeljenje i nakon toga je još jedna medicinska sestra bila pozitivna. Sve je počelo najvjerovatnije sa majkom jednog djeteta koje je bilo hospitalizirano na našoj klinici od 29. maja do 4. juna. Dijete je primljeno sa temperaturom i gastrointensinalnim problemima. Radili smo testiranje na korona virus i dijete je bilo negativno, kao i za 48 sati nakon toga. Majka se dobro osjećala, nije imala simptoma. Četvrtog juna smo otpustili i majku i dijete da bi se majka 8. razboljela. Testirana je i bila je pozitivna. To je bio znak da testiramo sve sestre i doktore na našem odjeljenju. Epidemiolozi su juče radili epidemiološku anketu o kontaktima. Propisana je izolacija za četiri doktora i osam medicinskih sestara i morali smo zatvorili Pedijatrijski odjel jer nema ko da radi. Radili smo testiranje i na Porođajnom odjeljenju i Ginekologiji, niko nije bio pozitivan a i ti kontakti nisu bili takvi da bi omogućili prenos ovog virusa. Jučer smo poduzimali sve mjere, i danas ćemo nastaviti sa mjerama kako bi se sve dezinfikovalo, i čim sestre budu imale negativan nalaz, otvorit ćemo Pedijatrijsko odjeljenje“, ispričao je detalje dr. Kravić.

Potcrtao je i da su svi pacijenti testirani i da su svi negativni.

“Na samom ulazu u bolnicu i dalje preduzimamo sve mjere – nose se maske, rukavice, svim pacijentima su dostupna dezinfekciona sredstva, i svi koji dolaze prođu kontrolu termalne kamere, ali smatram da je povlačenjem mjera restrikcije došlo do opuštanja i da ljudi sve manje nose masku, socijalni kontakti se ostvaruju i po kafanama i tržnim centrima i prodavnicama. Ovo je još jedna opomena i da je vrijeme da se vratimo nekim mjerama i taj broj zaraženih je svaki dan sve veći u FBiH što traži jedan određeni oprez. Sve zavisi od stanovništva koje poštuje ili ne poštuje te mjere. Gdje god se poštovalo, tu nema velike zaraze. U zemljama gdje se to ne poštuje, vidi se da je epidemija eksplodirala. Upozoravali su nas da je moguć i drugi val, a ja smatram da su ovo repovi prvog vala, i kako se mi budemo ponašali, tako će se i bolest razvijati. Mislim da bi se opet mogli vratiti u stanje koje je bilo prije završetka ovih mjera“, naglasio je za “N1“.

Govorio je i o mjerama koje su bile uvedene te rekao kako je jako teško da jedno društvo funkcioniše po takvim mjerama. Naveo je da se treba vratiti mjera socijalne distance, sastajanje ljudi, skupovi…

“Nakon ublažavanja mjera vidite da se povećao broj zaraženih. Ne možemo govoriti o novom valu dok nismo stari ispratili. Samim otvaranjem granica je moguć uvoz Covida. Uvijek smo imali neko žarište, a Sarajevo je jako dugo bilo čisto, odnosno 11 dana nije bio zabilježen nijedan slučaj. Tek kad budu svi pacijenti izliječeni i ne bude novih slučajeva, onda možemo govoriti o novom valu“, rekao je.

“Moramo se uozbiljiti, i onda vrlo ozbiljno i studiozno vidjeti šta ćemo sad raditi, jer ovaj val može da se razbukti i da se vrati scenario koji je veoma ružan, kao što je bio u Italiji, SAD-u, pa sad i u Brazilu“, dodao je.

Kazao je i da Covid ambulanta ove bolnice nikad nije zatvorena, da je i dalje u funkciji za sve pacijente koji su febrilni, ali da su zatvorili izolatorij, za kojeg je kazao da se u roku od 24 sata može aktivirati.

Govorio je i o respiratorima te naglasio da nikad nije dovoljan broj respiratora, ali da ne treba pretjerivati u nabavci. “Imamo dovoljno respiratora, čak neke koje smo naručeni smo otkazali“.

Prim. dr. Kravić smatra da će simptomatologija korona virusa ostati ista, ali da testovi uvijek mogu biti lažno pozitivni i lažno negativni.

“Nabavili smo serološke testove koji su nešto pouzdaniji, oni govore da li je čovjek bolestan i da li je bio bolestan. U svijetu više od 60 posto slučajeva je asimptomatskih“, rekao je.

“Djeca imaju jako blagu kliničku sliku a u jednoj fazi bolesti prenose bolest na odrasle. Djeca imaju bliski fizički kontakt, tako je u Italiji počelo, odnosno na Pedijatrijskom odjeljenju“, rekao je.

