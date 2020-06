Danas u BiH umjereno i pretežno oblačno vrijeme, a od sutra sunce i ljetne temperature

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12, na jugu zemlje do 16. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne je moguć pljusak kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 24 stepena.

U naredna dva dana

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko u planinskim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12, na jugu zemlje do 16. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 stepeni.

U subotu u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika. Moguće su meteoropatske reakcije, pretežno u vidu promjene raspoloženja, nervoze, dekoncentracije. Povremeni pljuskovi također će kvariti ugođaj. Opšta slika postepeno će se popraviti sa noćnim satima,piše Avaz

