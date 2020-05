Završeno ročište o pritvoru, Novalić, Solak i Hodžić osumnjičeni za više krivičnih djela

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je određivanje pritvora premijeru Federacije Fadilu Novaliću, direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku i vlasniku firme „F.H. Srebrena malina“ Fikretu Hodžiću zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela prilikom uvoza respiratora za vrijeme pandemije koronavirusa.

Na ročištu, koje je trajalo skoro sedam sati, Tužilaštvo je obrazlagalo razloge sumnje i zahtjeva za određivanje 30-dnevnog privora, dok su Odbrane tražile da osumnjičeni budu pušteni na slobodu, navodeći da su nezakonito u pritvoru i da ne postoje elementi krivičnog djela, javlja “BIRN”.

Sud BiH bi odluku trebalo da donese do nedjelje poslijepodne.

Tužilaštvo sumnjiči Novalića, Solaka i Hodžića za udruživanje radi činjenja krivičnog djela, zloupotrebu položaja, primanje nagrade za trgovinu uticajem, pranje novca i krivotvorenje isprava.

Tužilac Mirza Hukeljić je kazao da su osumnjičeni sa drugim licima u Vladi Federacije, Agenciji za lijekove BiH i drugima, koristeći okolnosti pandemije, pripremili plan kojim bi pribavili novac iz budžeta Federacije. Naveo je da su tim novcem nabavljeni respiratori koji prikazanim cijenama ne odgovaraju stvarnoj vrijednosti, što je osumnjičenim omogućilo da ostvare imovinsku korist od najmanje milion KM.

Hukeljić je dodao da šteta za budžet iznosi 10.530.000 KM, jer su isporučeni respiratori neupotrebljivi za srednje i teške oboljele.

Tužilaštvo smatra da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli uticati na dokaze, svjedoke i saučesnike, te da bi moglo doći do remećenja javnog reda i mira.

Hukeljić je kazao da je bilo opstrukcija u provođenju istrage i da je u okviru određene Viber grupe, nakon pokretanja istrage, došla poruka da se brišu poruke.

Tužilac Džermin Pašić detaljnije je govorio o prikupljenim dokazima i aktivnostima osumnjičenih i drugih lica, navodeći da je Hodžić poslao mejl Novaliću, sa ponudom za dvije vrste respiratora, kao i obrazloženje da se radi o invanzivnim i neinvanzivnim aparatima.

On je kazao da je Novalić samo djelimično proslijedio ponudu Zavodu za javno zdravstvo, dok je sve druge ponude prosljeđivao.

Prema njegovim riječima, na kraju su isporučeni respiratori sa sasvim drugom oznakom od ponuđenih, navodeći da su osumnjičeni to u istrazi obrazložili kao tehničku grešku. Nakon toga, kako je dodao, izmijenjeni su i ugovori i ponude.

Pašić se osvrnuo i na garancije koje je Novalić uputio u Kinu, na aneks ugovora sa licima iz Podgorice kojima je Hodžić označen kao krajnji kupac, te na odluku o promjeni sastava Štaba Civilne zaštite „do koga se došlo u vezi sa izvršenjem krivičnog djela“.

Kad je riječ o pranju novca, tužilac je naveo da je Hodžić na računu držao novac od 3. aprila do 8. maja, te da je podizao određene iznose i uplatio 30 miliona jena na račun u Kini, a da je odlukom Suda BiH zadržan iznos od milion KM pod blokadom.

Odbrane su istakle da je prošao rok za zadržavanje osumnjičenih u pritvoru bez odluke Suda, kao i da Tužilaštvo nije prezentovalo dokaze kojima potkrepljuje osnovanu sumnju.

Novalićeva braniteljica Vasvija Vidović kazala je da Tužilaštvo tvrdi da je došlo do trgovine uticajem, ali ne samo da za to ne nudi nijedan dokaz nego to nije ni činjenično opisalo u prijedlogu.

„Od koga je primio nagradu, u kojem iznosu…. Koje pranje novca vodi do premijera“, pitala je Vidović.

Ona je dodala da je Štab Civilne zaštite predložio upotrebu sredstava i da je Jelka Miličević kao komandant Štaba i federalni ministar finansija obrazložila prijedlog na sjednici.

„Premijer nije učinio ništa što Vlada nije morala učiniti“, kazala je Vidović.

Osvrćući se na tvrdnje Tužilaštva da se u ovom slučaju nije mogao koristiti izuzetak predviđen Zakonom o javnim nabavkama, predviđen u slučajevima sigurnosti, braniteljica je kazala da je upravo Agencija za javne nabavke dala mišljenje da može.

Tužilaštvo se u svom izlaganju osvrtalo i na komunikaciju u Viber grupama, a jedan od učesnika je bio i Novalić. Vidović je odbacila iznesene argumente.

„Prvi put čujem da se za kriminal od deset miliona dopisuje u Viber grupi“, rekla je ona.

Branilac Nikica Gržić kazao je da bi do narušavanja javnog reda i mira moglo doći ukoliko bi premijer bio zadržan u pritvoru, s obzirom da potpisuje isplate, plata, naknada i drugih transfera novca nižim nivoima.

Novalić je ocijenio da se pokazalo „totalno nepoznavanje rada Vlade“, te da je kroz njegove ruke, kao uspješnog privrednika, prošlo 2,2 milijarde KM i da nije logično da se ostvari korist „sad na pet, deset miliona“.

On se pohvalio rezultatima rada Vlade i poručio da će na kraju ovog procesa izaći čist.

Solakov branilac Kadrija Kolić kazao je da je njegov branjenih samo provodio odluke koje je donijela Vlada kao kolektivno tijelo.

On je podsjetio na probleme s nabavkom respiratora i naglasio da je podnuda „Srebrene maline“ bila najpovoljnija, da je jedina nudila 100 respiratora i brzu isporuku.

„Zašto Tužilaštvo nije dostavilo druge ponude, pa da vidite da je tako“, upitao je Kolić.

Hodžićeva braniteljica Mirna Delalić kazala da je njen branjenik slao razne ponude za nabavku medicinske opreme Vladi FBiH i drugim vladama u BiH, pa i na Kosovu.

„Da je postojao naum valjda bi sve od njega nabavljali“, kazala je Delalić i dodala da je „Srebrena malina“ uspjela da nabavi respiratore kad mnogi nisu.

Kad se sve sabere, kako je dodala, dobit firme nije bila ni pet odsto.

Osvrćući se na ocjenu da respiratori nisu upotrebljivi, braniteljica je upitala kakve su karakteristike respiratora za liječenje koronavirusa, kako se liječi ta bolest i ko je to znao u martu i aprilu.

U vezi sa navodima Tužilaštva da je „Srebrenoj malini“ po hitnoj proceduri data dozvola za uvoz medicinske opreme, ona se pozvala na iskaz svjedokinje iz Agencije za lijekove da je slična procedura bila i za neke druge firme u vrijeme pandemije.

Na brojna pitanja branioca zašto druga lica nisu u sudnici ili zašto nabavka testova nije sporna kada su nabavljeni po istoj proceduri, tužilac Pašić je odgovorio: „Ne znači da nisu. Pustite nas da završimo istragu“.

Ročište je počelo u subotu u 20 sati, a završeno je nešto prije tri sata ujutro u nedjelju. U ime Tužilaštva prisustvovala su tri tužioca i dva pravna saradnika, dok je interese osumnjičenih zastupalo 11 advokata i saradnika.

Trojica osumnjičenih u četvrtak su nakon saslušavanja noć proveli u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) a u petak su prebačeni u prostorije Tužilaštva BiH.

Državno tužilaštvo provodi istragu o nabavci stotinu respiratora iz Kine koje je Federacije kupila preko firme “F.H. Srebrena malina”. Iz Tužilaštva je ranije saopšteno da je vještačenjem utvrđeno da kupljeni respiratori nisu namijenjeni za korištenje u intenzivnoj njezi odnosno za liječenje pacijenata sa koronavirusom.

