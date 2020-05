Žuti meteoalarm za BiH, očekuju se jači udari vjetra

Udari vjetra danas će se kretati od 40 do 70 kilometara na sat. Meteoalarm je upaljen za regije Banjaluke, Foče, Sarajeva, Višegrada i Tuzle gdje se očekuju udari vjetra od 50 do 70 kilometara na sat.

Meteoalarm je za sutra, osim navedenih regija, uključio žuti meteoalarm i za regiju Bihaća. Udari vjetra iznosit će od 40 do 60 kilometara na sat.

Pretežno oblačno vrijeme očekuje se danas u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Kako je saopšteno, u jutarnjim satima kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslijepodne slabi lokalni pljuskovi se očekuju na sjeveru i sjeverozapadu Bosne.

Vjetar slab do umjeren, u većem dijelu zemlje, južni i jugozapadni. U jutarnjim satima i povremeno tokom dana u centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući jaki udara juga. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, dnevna od 23 do 30 °C.

Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uslovima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela.

