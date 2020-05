Dodik: Košarac je završio što se tiče politike u SNSD-u! Vidjet ćemo za Vijeće ministara

Dodik je rekao da Košarac nije i više ne može biti njegov najbliži saradnik, te da se SNSD ograđuje od njegovog postupka, koji snažno odbacuje i ne prihvata.

– Košarac je završio što se tiče politike naše partije i u tom pogledu ću se ponašati u budućnosti. U vezi s tim preduzet ćemo one mjere koje su najbolje prije svega za Republiku Srpsku. Naime, imajući u vidu da smjene u Vijeću ministara mogu dovesti do gubljenja pozicija samgo RS-a, mi ćemo svoje ponašanje prema tome odrediti. U to ne treba niko da sumnja – poručio je Dodik.

Lider SNSD-a naglasio je da ga je Košarac svojim postupkom iznenadio i razočarao.

– Poništio je sve moje pozitivno uvjerenje u vezi sa njegovim sposobnostima. Učiniti nešto ovakvo nije stvar lične odgovornosti već prije svega političke i društvene, imajući u vidu da je izabran na najvažniju funkciju. Dakle, potpuno odbacujem njegovo nedolično, neprihvatljivo i politički neodgovorno ponašanje u kome je zarad svog malog ličnog komoditeta doveo u pitanje politike koje se vode i koje je do sada uspješno vodio – ocijenio je Dodik.

Dodik je konstatovao da ovo vrijeme suočavanja sa epidemijom virusa ne trpi bilo kakve greške, pa ni minimalne.

– Košarčeva odgovornost je veoma značajna imajući u vidu ukupnu konstelaciju odnosa na nivou BiH i činjenicu da vrši tu značajnu političku dužnost. A mi ćemo, svakako, vidjeti kako kroz ovo možemo proći sa što manje štete za Republiku Srpsku – rekao je Dodik,prenosi Faktor.

On je poručio da mu je kao čovjeku apsolutno neprihvatljivo da se “Košarac ne pojavi na obilježavanju stradanja Srba u Dobrovoljačkoj ulici, gdje je bio svih prethodnih 10 godina, a da prisustvuje ovako bizarnom i neprihvatljivom događaju kao što je privatna zabava u Sarajevu”.

