Očekuju se jaki udari vjetra u nekoliko bh. gradova, budite oprezni

Jaki udari vjetra očekuju se u regijama Bihaća, Foče i Prijedora. Očekuje se da će udari juga u ovim regijama dostizati brzinu od 40 kilometara na sat, objavio je Meteoalarm, pprenosi “N1“.

Žuti meteoalarm označava potencijalno opasno vrijeme.

“Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima”, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom. U drugom dijelu dana u višim područjima Bosne se očekuje susnježica i snijeg, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom poslijepodneva postepen prestanak padavina u Posavini i Krajini, a prema kraju dana ili u večernjim satima i u ostalim područjima.

Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 11 do 15 °C.

U srijedu sunčano. Jutro hladno sa mrazom. Po kotlinama centralne i istočne Bosne u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se magla. Jutarnja temperatura od -6 do 1, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 °C.

U četvrtak pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istoče Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 16 do 22 °C, saopćeno je.

