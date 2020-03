U skladu sa instrukcijama nadležnih vlasti, ali i Instrukcijom Islamske zajednice o postupanju u okolnostima vanrednog stanja, u svim džamijama u BiH, pa tako i u Gazi Husrev-begovoj, džuma namazu je prisustvovao samo imam, mujezin i članovi džematskog odbora.

Današnju hutbu “Hayat TV” je prenosila u cjelosti:

Hvaljen neka je Allah. S Njegovim imenom počinjemo svaku besjedu i govor, sve dobre postupke i poslove naše. On je Gospodar svega: znanog i neznanog, vidljivog i nevidljivog.

Neka je blagoslovljen poslanik Muhammed, a.s., plemeniti i iskreni posljednji vjerovjesnik među ljudima, njegova porodica i njegovi sljedbenici u svim vremenima!

Zamolimo Uzvišenog Allaha u ovom odabranom danu, u danu našega zajedništva:

za ljubav i zdravlje u našim porodicama,

za ljubav i milost među našim bližnjima,

za ljubav i poštovanje među različitim narodima, koji su braća i sestre, rođeni od jedne majke i jednog oca.

Dragi vjernici, poštovani džematlije!

Ovo je druga džuma-namaz otkako živimo u uvjetima vanrednog stanja na Zemlji. Pogodila nas je nevolja i veliko iskušenje. Kao vjernici, prihvatamo ga, jer smo ubijeđeni da je ono od Boga.

U ovoj situaciji još jednom smo se uvjerili u nadvremenost suneta, u oporuku pejgambera Muhammeda, a.s., koji nas je poučio čistoći tijela. Zato, uzimajmo abdest što više i makar pet puta dnevno perimo naše ruke i naša lica, potirimo naše glave i perimo naše noge.

Ostanimo u svojim domovima, jer je on rekao: «Ako čujete da se u nekom mjestu pojavila kuga, nemojte ići u to mjesto, a ako ste se zatekli u mjestu u kojem se pojavila kuga, nemojte napuštati to mjesto».

Još nas je obradovao riječima: «Kojeg god čovjeka zadesi kuga (zarazna bolest) pa on strpljivo ostane u svojoj kući, nadajući se nagradi od Boga i vjerujući da ga neće zadesiti ništa osim što mu je Svemogući Bog propisao, takav će imati nagradu šehida». Ostati u kući ovih dana najveći je stepen dobročinstva i odgovornosti, jer Zemljom odjekuje hiljadugodišnja poruka: Ostanimo u kući i spasimo čovječanstvo, jer: «Ko spasi jednog čovjeka kao da je sve ljude spasio».

Za ovaj naš vakat vezana je još jedna preporuka koju nam je u amanet ostavio voljeni vjerovjesnik Muhammed, a.s. On je rekao: “Kada bi nastupio Sudnji dan, a u ruci nekog od vas bila sadnica, pa ako bude u mogućnosti da je zasadi, neka to učini”.

U ovim riječima, osluškujemo utjehu i nadu koje su nam potrebne ovih dana. U njima nalazimo snažan poticaj da činimo ono što je najbolje i najkorisnije u ovim danima. Ovo je Poslanikov poziv na stalno traženje izlaza i prevladavanje kušnji koje su nas zadesile. Predaja nikako nije od Poslanikova kodeksa postupanja, od svjetonazora kojem mi pripadamo i koji slijedimo. On nam ovim hadisom poručuje da stalno tragamo za najboljim rješenjima i za izlazima i da to naše traganje nikada ne smije prestati, čak i kada bi nastupao Sudnji dan.

Mi moramo razmišljati i o našim planovima za bližu budućnost. Ne smijemo gubiti vjeru, nadu i razum, jer čovjek je biće vjere, nade i razuma. Proljeće je, pa bismo trebali zasaditi naše drvo, posijati sjemenje na našim oranicama i u našim vrtovima. Ovo je vrijeme sjetve. Pozivam sve, koji ne spadaju u rizične grupe da, dok ljekari vode borbu s virusom, obradimo naša polja i naše bašče. Neka svako zasije svoj vrt.

Bog nam uvijek šalje znakove i trebamo se naučiti čitati Njegove poruke. Sada je vrijeme da stanemo, da pogledamo u zemlju, da je uzmemo u ruke, da ponovo osjetimo njen miris. Sjetimo se, od nje smo stvoreni, u nju ćemo se vratiti. Ona je naše tijelo i iz nje je naša hrana.

Zemlja već odavno vapi za našim rukama, a strahuje od naše pohlepe. Siđimo u naša polja i naše bašče, tamo je oduvijek bio Božiji nimet za nas i za našu djecu. Našim primjerom poučimo ih kako da zasiju vrt, kako da se s ljubavlju odnose prema zemlji. Vrijeme je da ih naučimo kako da zahvale Bogu na nimetima zemlje, vode i vazduha. Ona nam uvijek iznova, poput majke, daje svoje plodove, a zauzvrat traži samo malo poštovanja. Vrijeme je da naš asiluk prema majci zemlji prestane.

Braćo i sestre!

Veliki Abdulkadir Džejlani, r.a., govorio je:

”O ljudi! Sagradite ono što ste porušili! Operite ono što ste uprljali! Ispravite ono što ste pokvarili! Vratite ono što ste uzeli! Obradite polja koja ste zapustili! Vratite se svom Uzvišenom Gospodaru od bježanja i lutanja! Iskoristite vrata života dok su još otvorena, jer će se ona uskoro zatvoriti. Iskoristite vrata pokajanja dok su još otvorena i vrata dove koja se uslišava, dok nisu zatvorena!

Ljudi! Okupirani smo sakupljanjem onoga što nećemo jesti. Nadamo se onome što nećemo dostići. Gradimo ono u čemu nećemo stanovati. Znajte da je najveća nagrada na dunjaluku zadovoljstvo Allahovom, dž.š., odredbom, blizinom i skrušenošću srca pred Allahom, Gospodarom svjetova i podizanjem zastora, perdi između nas i našeg Gospodara.

Treba da se podsjećamo na našu prolaznost i prolaznost svijeta, da budemo strpljivi u nevoljama i da u svim halovima tražimo oslonac na Allaha, dž.š. Oni koji se sjećaju smrti žive kao zahidi (isposnici), oni koji su strpljivi kod Allaha će postići ono što žele, oni koji se oslanjaju na Allaha dovoljan im je Allah.“

Učinimo ono što se od nas traži, a potom se oslonimo na Allaha. Odbacimo ljenost i zanemarivanje obaveza. Naša vjera je vjera obaveza, dužnosti prije prava, rada prije nade, zdravlja prije obreda, čistoće prije molitve.

Braćo i sestre!

Pred nama je ramazan. To je mjesec Allahove milosti. Mjesec ša’ban, u kojem jesmo, mjesec je kušnje u kojoj jesmo. Ako budemo izvršavali naše obaveze, pridržavali se namaza i upućivali dove, možemo se nadati da će nas Allah obradovati Svojom milošću u ramazanu, kao nagradom, pa nam otvoriti put našim džamijama i od nas otkloniti ovu veliku kušnju i belaj. Pokoravajmo se Uzvišenom Allahu u nevoljama i nedaćama, u oskudici i obilju, u bolesti i zdravlju, u dobru i zlu. Potpuno Mu se predajmo i na Njega oslonimo s dovom:

Allahu, molimo od Tebe, tvoju blagodat i sigurnost od grijeha. Molimo od Tebe milost, zdravlje, sreću, dobrotu i uljudnost. Gospodaru naš, budi uz nas, a nemoj biti protiv nas. Podari nam zdravlje kad odlazimo i kad dolazimo, kada osvićemo i kada omrčemo, uputi nas Svom rahmetu, oprosti nam grijehe, pomozi nam da se popravimo i da se na Tebe oslanjamo!”.

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje! Gospodaru naš, Ti ćeš sakupiti ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje. Allah će zaista održati obećanje”. (Ali Imran, 8-9.)

Daj nam ono što je dobro i na dunjaluku i na Ahiretu i sačuvaj nas od patnje u vatri”.

Gospodaru naš, sačuvaj nas od teške bolesti i velikih iskušenja.

Amin!

