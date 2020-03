Novalić: BH Telecom će podijeliti milion KM za pet bolnica u FBiH

Kazao je da se građani prilično dobro pridržavaju zabrane kretanja u periodu od 18.00 do 5.00 sati

– Danas smo imali i sjednicu Vlade FBiH, gdje smo donijeli odluku da BH Telecom podijeli milion KM na pet mjesta u pet bolnica na nižim rangovima i to bolnica Konjic, Goražde, Bihać, Zenica i Travnik po 200.000 KM za nabavku respiratora i druge potrebne medicinske pomoći – poručio je Novalić, prenosi “Faktor”.

Novalić je dodao da javna preduzeća rade stabilno, te da će sve funkcionirati besprijekorno.

– Dobava struje, telefona, plina, odvoz smeća, sve će funkcionirati besprijekorno i u tom smislu ne morate da brinete. Još jednom pozivam na disciplinu – izjavio je Novalić.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević je kazala da je Federalni štab civilne zaštite do sada ukupno donio 30 zapovijedi, te da su sada na snazi 29 zapovijedi.

– Jučer smo imali sjednicu na kojoj smo analizirali funkcioniranje i uspostavu kriznih štabova i zadovoljni smo rezultatom. U ovom trenutku radimo punim kapacitetom i naš operativni centar prikuplja podatke, zahtjeve i probleme na implementaciji zapovijedi – kazala je Milićević.

Ministar zdravstva FBiH Vjekoslav Mandić je kazao da je to Ministarstvo poduzelo aktivnosti na suzbijanju širenja koronavirusa već u januaru ove godine, kada su, kako je kazao, stavili pod nadzor radnike kineske firme koja je angažirana na izgradnji Koridora Vc.

– Zatim smo imali autobus turista iz Wuhana koje smo stavili pod nadzor, tako da smo kontinuirano izdavali preporuke, naredbe, sve do trenutka dok Svjetska zdravstvena organizacija nije proglasila pandemiju. Tada je osnovan Štab civilne zaštite, čiji smo mi dio – izjavio je Mandić.

Javnost je obavijestio da je do sada testirano 342 osobe, te da je pozitivno ukupno u FBiH njih 36.

– Od toga, jutrošnji je podatak u 10.00 sati da je plus jedan pozitivan. To je osoba iz Goražda. Radi se o majci već prethodno pozitivnog oboljelog pacijenta, a slučaj je vezan sa dešavanjima u Konjicu – izjavio je Mandić.

Dodao je da testova ima “savršeno dovoljno” i da se javnost zbog toga ne bi trebala uznemiravati.

– Imao bih potrebu reći da test može biti i lažno negativan, tako da on nije 100 posto siguran i mi to moramo znati da ne trošimo testove uzalud i da treba testirati samo one ljude za koje doktor epidemiolog odredi da se trebaju testirati – pojasnio je Mandić.

Odgovarajući na upite medije, Novalić je kazao da teret krize moraju podnijeti svi, te da su u tom kontekstu već otvoreni pregovori sa sindikatima oko mogućnosti smanjenja primanja, a o izuzećima ćemo govoriti kasnije. Ovu krizu ni u kom slučaju neće moći prebroditi samo realni sektor, nego će svi morati podnijeti taj teret – izjavio je Novalić.

Federalni premijer je pojasnio da su već započete aktivnosti na izradi respiratora, te da je jedan respirator iz Tuzle ustupljen privatnoj kompaniji kako bi se utvrdio mehanizam na koji taj uređaj funkcionira, a ne da bi se on “iskopirao”.

– Mi moramo napraviti respirator koji vrši funkciju i s te strane podržavamo tu aktivnost. Ali nije samo to aktivnost. Na drugim mjestima su se već angažirali da rade hirurške maske, maske koje svakodnevno štite stanovništvo. Cijela Bosna se probudila. Ja moram priznati da jako puno firmi nudi svoju pomoć. Ja moram priznati da iz inostranstva naši ljudi koji su stručni, koji rade u zapadnim kompanijama, također nude svoju pomoć i mi ćemo otvoriti svima vrata da učestvuju u preveniranju ove pošasti koja nas je snašla – izjavio je Novalić.

Najavio je Novalić da će Vlada FBiH raditi “jedan radikalan rebalans budžeta”, zato što su budžeti, kako je kazao, napravljeni u momentu kada je situacija bila normalna, kada su prihodi bili dovoljno.

– Naravno da će ovo utjecati na ekonomiju, da će ti prihodi biti smanjeni. Na taj način moraju biti smanjeni i svi budžeti rebalansima, ne samo federalni nego i kantonalni, pa i općinski – izjavio je federalni premijer.

Novalić tvrdi da pomoć nude mnoge države, te da Kina priprema paket pomoći, a da je pomoć iz Turske već stigla.

– Ministrica vanjskih poslova Bisera Turković radi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtom, Katarom i sve to sad ulazi u jednu intezivniju fazu – kazao je Novalić.

Ministar zdravstva FBiH Vjekoslav Mandić je pojasnio da tri klinička centra u FBiH mogu vršiti restiranje, te da su procedure takve da pacijent koji ima pozitivan epidemiološki nadzor, kada ima kontakt sa pacijentom koji je zaražen koronavirusom, se, ukoliko ima simptome, na odluku doktora testira.

– Test, kao što imamo primjere iz Kine, znao je biti pet puta negativan, da bi šesti put bio pozitivan, tako da nas prijevremeno bespotrebno testiranje izlaže samo tome da trošimo testove, a da o tome doktor ne odluči. Pozivam sve da ne vrše pritisak na osoblje, da se ne testira bespotrebno i da o tome odlučuju doktori – zaključio je Mandić.

Facebook komentari