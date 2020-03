Zašto se u Federaciji BiH vrši malo testiranja na koronavirus

Do jučer je u BiH ukupno testirano tek nešto više od 400 osoba, od čega oko 300 u Reublici Srpskoj i 114 u Federaciji BiH. U BiH je do sada zabilježeno 39 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega je najviše u Banjoj Luci – 23, u Mostaru 4, Zenici 3…

Ipak, ono o čemu se u pauzama oglašavanja službenih i ovlaštenih institucija najviše priča i ono što se ljudi pitaju je koliko je moguće da u Kantonu Sarajevo nije zabilježen nijedan slučaj koronavirusa. To pitanje se objašnjava logikom pozicije Sarajeva kao glavnog grada, turističkog središta države i velikog protoka ljudi.

Tu dolazimo do segmenta testiranja. Nadležni su odmah po širenju virusa u BiH poručili da testiranje može izvršiti samo meritorna zdravstvena ustanova, a to je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu koji potvrđuje sva testiranja koja se vrše u FBiH, dok je u RS-u to Univerzitetski klinički centar RS-a. Argument za to je da se testiranje vrši samo osobama koje pokažu izrazitu epidemiološku sliku, odnosno ako pokazuju određene simptome i ako su uz to došli iz neke od najpogođenijih zemalja zaraženih koronavirusom ili su bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

Jasno je da red u tom segmentu treba postojati, iako su mnogi tražili način da se privatno testiraju.

S druge strane, zbog sveopće globalne histerije širenja koronavirusa razumljivo je i pitanje i briga javnost za opravdanost činjenice da je do sada u FBiH testirano samo 114 osoba, što je potvrdio Štab Civilne zaštite FBiH. Napomene radi, u KS se u samoizolaciji trenutno nalazi 611 osoba.

Javnost još više iritiraju informacije da su pojedini političari uradili testove pod izgovorom predostrožnosti.

Ministar zdravlja RS-a Alen Šeranić je kazao da je u tom entitetu do sada urađeno oko 300 testova. Također je objasnio da je proces testiranja izuzetno složen i da duže traje.

U regiji po broju testiranih osoba prednjači Slovenija s više od 8.500 testiranja. Hrvatska testira znatno manje od Slovenije, ali duplo više od BiH. Tako je prije dva dana Hrvatska imala 750 testiranja. A podaci od prije dva dana govore da je Austrija imala skoro 11.000 urađenih testova.

Ni Srbija se ne može pohvaliti velikim brojem obavljenih testova, a do sada su uradili oko 420 testiranja. Pojedini epidemiolozi, poput penzionisanog srbijanskog stručnjaka Zorana Radovanovića, smatraju da je potrebno mnogo više testirati, jer malo testiranih skriva stvarni broj zaraženih. Naveo je primjer Južne Koreje koja je do sada uradila rekordan broj testova, skoro 4.000 na milion stanovnika, što ukupno znači negdje oko 200.000 urađenih testova.

Ko je u pravu, a ko ne pokazat će vrijeme i praksa. Ipak, u situaciji koja trenutno vlada jasno je da se mora poštovati i glas struke i nadležnih, ali je isto tako opravdana i bojazan javnosti, prenosi “Klix“.

Facebook komentari