Ne izlazite bez kišobrana i tople odjeće: Danas kiša, susnježica i snijeg

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne, kao i u većem dijelu Hercegovine očekuje se povremene padavine. U nižim područjima kiša, a u višim susnježica ili snijeg.

U jutarnjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne može biti slabe susnježice. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od -4 do 3, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 7 do 12 stepeni Celzijusa, piše “Avaz“.

Oblačno vrijeme očekuje se i početkom naredne sedmice.

Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 10 do 14 stepeni.

Oblačno vrijeme zadržat će se u Bosni i u utorak, dok će u Hercegovini preovladavati pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 3, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 9 do 15 stepeni.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 17 stepeni.

Biometeorološka prognoza nešto je povoljnija usljed dodatne stabilizacije vremenskih prilika.

Tokom jutra i večeri nephodno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju obzirom da će biti prohladno.

U ostatku dana, povremeno tmurno vrijeme bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati poteškoće poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.

