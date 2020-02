Fojničanin dnevno popije i do 25 litara vode

Za 24-godišnjeg Marina Čuturića iz Fojnice mnogi kažu da je fenomen, jer dnevno popije i do 20 litara vode. To je uobičajena količina tečnosti koju ovaj mladi Fojničanin unese u svoj organizam svakog dana, a njegovi roditelji, ali ni ljekari, dugo nisu znali zbog čega je to tako.

– Od rođenja imam rijetku bolest insipidni dijabetes, ali se dugo nije znalo da od toga bolujem. Često sam plakao i kada bi mi roditelji dali mlijeko ili vodu, odmah bih se smirio. Ali, samo nakratko, jer sam unosio premalo tečnosti, a organizam je tražio još. Tako sam još kao beba pio i do dva litra vode, a kako sam rastao, i ta količina se povećavala – priča Čuturić.

Kada je bio dijete, roditelji su ga vodili doktorima, ali mu isprva nisu uspostavili pravu dijagnozu.

Odvezli su me prvo doktoru u Kiseljak pa u Mostar i odatle u bolnicu „Firule“ u Splitu. Radili su mi razne analize i pretrage i na kraju uspostavili ovu dijagnozu. To nema veze sa šećerom, jer je kod mene šećer u krvi uvijek na normalnoj granici. Rijetko sam i bolestan, ništa mi ne smeta, jedino kad planinarim ili idem na duži put autom, moram ponijeti više vode da mi se nađe – pojašnjava Čuturić.

Kaže da je najteže ljeti, na vrućinama, jer tada dnevno mora unijeti i po 25 litara vode, pogotovo ako je više fizički aktivan, piše “Avaz“.

