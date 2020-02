U drugom dijelu dana postepen prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar prije podne umjeren do pojačan južni i jugozapadni, a poslije podne slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu i sjeverozapadu od 5 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 10 do 15 stepeni Celzijusa, navode bh. agencije.

Tumperature u 7 sati:

Sarajevo 5ºC

Banjaluka 9ºC

Bijeljina 9ºC

Bihać 10ºC

Livno 6ºC

Mostar 11ºC

Zenica 6ºC

Trebinje 10ºC

Facebook komentari