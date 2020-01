Šta za BiH i druge zemlje znači odluka Svjetske zdravstvene organizacije o koronavirusu

Kako piše “The Guardian” to u prvom redu znači da bi zemlje širom svijeta trebale da pojačaju svoj odgovor i omoguće Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da pruži veću podršku zemljama slabijeg zdravstvenog sistema.

To također daje WHO-u moć da kontrolira korake koje su druge države poduzele kao odgovor na virus do sada.

Proglašenje vanredne situacije je usmjereno na sprečavanje ili smanjenje širenja virusa preko granice, uz izbjegavanje nepotrebnog miješanja u trgovinu i putovanja.

AP navodi da proglašenje vanredne situacije obično podrazumijeva da će se u sprečavanje širenja virusa uložiti više novca i resursa, ali bi moglo da navede vlade zemalja da ograniče putovanja i trgovinu sa pogođenim zemljama.

Ovo je šesta hitna situacija najavljena od 2009. godine. Tako je pandemija svinjske gripe proglašena 2009. u kojoj je umrlo oko 284.500 ljudi.

Od 2013. do 2016. proglašena je epidemija ebole u zapadnoj Africi, koja je dovela do smrti 11.300 ljudi. U 2014. došlo je do izbijanja poliologa, u kojem je umrlo 417 ljudi.

Godine 2016. virus Zika se proširio na 60 zemalja te je došlo do 2.300 slučajeva beba rođenih s mikrocefalijom. U 2019. proglašena je epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo koja je do sredine januara ove godine uzrokovala 2.236 smrtnih slučajeva, piše “Klix“.

