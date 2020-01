Arijana Memić: Oni koji štite ubice mog brata vraćaju se na vlast

“Vlada koja je vratila izgubljenu nadu da može drugačije, pokazala da se može raditi u interesu građana, javno i transparentno. Danas o sudbini ove vlade odlučuju oni kojima je važniji lični interes od opsšteg, odlučuju zadrugari i oni koji su nepravdu učinjenu njima lično,stavili sa strane a sve zarad interesa njihovih političkih šefova. Danas o smjeni Vlade odlučuje Aljoša Čampara, koji je i federalni ministar unutrašnjih poslova, institucije u kojoj su uništeni pojedini materijalni dokazi o ubistvu moga brata. Za to nikada niko nije odgovarao, prenosi patria.

Danas će, vjerovatno, ova vlada biti smijenjena od strane političkih poslušnika. Svjesna sam nadležnosti Kantona i Vlade, ali sam također svjesna i političke moći i ovlaštenja onih koji danas pokušavaju preuzeti vlast.

Sasvim sam sigurna da će se Kanton Sarajevo, u kojem je ova Vlada uspješno započela proces reformi, vratiti u prvobitno stanje, stanje potpune pravne nesigurnosti.

Podsjetit ću vas da je za vrijeme bivše vlade, pravosudni sistem u KS doveden u kolaps. Podsjetit ću vas na ubistvo moga brata Dženana Memića, u kojem je umreženi sistem iscenirao saobraćajnu nesreću. Slučaj ubistva moga brata je predmet koji već 4 godine potresa bosanskohercegovačko pravosuđe, bez reakcije državnih funkcionera.

Spremnost najviših funkcionera da spriječe rješenje ubistva Dženana Memića koji vodi do vrha vlasti, dovela je građane u situaciju beznađa i nepovjerenja. Podsjetit ću vas na slučaj “Sefić” na naše Selmu i Editu, čije porodice još uvijek nisu dočekale pravdu. Podsjetit ću vas na Havu Dovadžiju, Mahira Rakovca, i brojne druge slučajeve u kojima je došao do izražaja nerad Tužilaštva KS. Tužilaštva koje se po svemu sudeći nalazi pod utjecajem vladajuće političke stranke.

Ovo je život, ovo je istina, ovo je ono što se dešava u našem Kantonu. Ovo je ono od čega većina vas okreće glavu. Iza svakog ovog slučaja nalaze se desetine pa čak i stotine ljudskih sudbina.

Nevinih ljudi kojima je nanesena nepravda, jer su političkim diktatom i lošim pravosudnim istragama i presudama dovedeni do očaja. Dolaskom na vlast bivše vlade, imat ćemo situaciju da tužioci štite ubice umjesto da ih izvode pred lice pravde. Umjesto da krivično odgovaraju za svjesno zataškavanje ubistva, bivaju nagrađeni većim pozicijama, pojedini čak i izmišljaju funkcije.

Dokazano je da se činovi dobivaju prema zaslugama i to u zataškavanju ubistava.

Predmet o smrti moga brata Dženana Memića formiran je u vrijeme dok je glavna kantonalna tužiteljica bila Dalida Burzić. Ona je u međuvremenu unaprijeđena na poziciju sutkinje Suda Bosne i Hercegovine. Tadašnja zamjenica Dalide Burzić, Anika Kešelj, imenovana je za tužiteljicu u Federalnom tužiteljstvu. Tužitelji KT KS, Mladen Furtula i Ivana Petković imenovani su za državne tužitelje.

Seada Kreštalicu, jednog od postupajućih tužitelja, aktuelna glavna kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija predložila je za vršitelja dužnosti svog zamjenika.

Sankcionisanjem tužilaca i policajaca zbog organiziranog kriminala i pokušaja zataškavanja ubistva poslala bi se poruka da niko nije iznad zakona, i dobio odgovor na pitanje ko je ubio Dženana.

Ali očito je da političkim moćnicima i državnoj mafiji ne odgovara da se sazna istina.

Ja danas govorim kao sestra ubijenog Dženana Memića, kao predstavnik više od 8 hiljada građana koji su mi ukazali povjerenje, i oni od mene očekuju da iznesem ovu problematiku. Svi vi, danas imate pravo da se izjasnite, ne kao politički poslušnici već kao roditelji koji ne žele da im djeca odrastaju u ovakvom okruženju.

Vlada KS mora raditi po zakonu i u interesu građana. mora. U interesu onih koji su im dali povjerenje. Međutim, zaustaviti procese koji su transparentni i pozitivni za građane, zasigurno nije u interesu građana. Interes ovih koji po svaku cijenu žele da smijene ovu vladu je jedino uskostranački, i to kako će raspodijeliti i zagospodariti našim novcem i javnim dobrom, te zaštiti jedni druge. To je njihov jedini interes. A dokaze za to imate u slučajevima koje sam navela, u slučaju Dženana Memića npr. tim korakom, oni vraćaju nas kao građane u stanje normalizacije zataškavanja, potkusurivanja, mutljaže, u stanje dogovaranja sudbine Kantona po kafanama, lobirajući pojedince sumnjivog morala. Da li je to ono što mi građani želimo? Kao neko ko je osjetio sistemski kriminal institucija na vlastitoj koži, mogu vam reći, da to sigurno nije ono što normalan čovjek želi za sebe i za svoju djecu. Čije dijete je sljedeće? Ko je od nas sljedeći?

Neću više duljiti, imate činjenice pred sobom. Dragi sugrađani i sugrađanke, imate oči, uši, razum. Imate prava zagarantovana ustavom i zakonom ove zemlje. Ali imate i odgovornost, ako ne za sebe, onda za svoju djecu. Ne dajte da vas zastraše. Strahu ne smije biti mjesta u politici i za to ćemo se boriti”, kazala je Memić nakon čega je dio zastupnika aplauzom podržao zastupnicu.

