Prognoza vremena za narednu sedmicu: Snijeg i temperatura do minus 10

I danas u Bosni oblačno sa slabim snijegom, u Hercegovini većinom pretežno vedro. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 3, na jugu zemlje do 8 stepeni.

Zbog eksremno niskih temperatura i jakog koje se danas očekuju u Mostaru, Trebinju, Livnu, Sarajevu, Tuzli, Višegradu i Foči, za ova područja aktiviran je žuti meteoalarm.

Sutra u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje. U Hercegovini većinom sunčano. Prije podne više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na jugu zemlje do 3. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 3, na jugu zemlje do 8 stepeni.

U utorak, pretežno vedro jutro. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle. Postepeno naoblačenje od jutarnjih sati sa sjevera koje će prije podne zahvatiti Bosnu, a poslije podne i Hercegovinu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5, na jugu zemlje do 2. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 3, na jugu zemlje od 6 do 9 stepeni.

U srijedu, u Hercegovini vedro. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu zemlje do 4. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno vedro. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na jugu zemlje do 3. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3, na jugu zemlje od 7 do 10 stepeni, piše “Avaz“.

