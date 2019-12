Sastanak u Mostaru: Novo Vijeće ministara BiH drugačije će tretirati migrante

Delegaciju HDZ-a BiH predvodio je predsjednik Dragan Čović, a gostujuću – Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i evropskih poslova RH i predsjednik Odbora za vanjske i evropske poslove HDZ-a RH. Čović je po okončanju sastanka kazao kako se razgovaralo o poziciji hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, evropskom puut BiH te načinima kako Hrvatska svojom vanjskom politikom može pomoći BiH na tom putu.

– Više puta sam naglašavao kako sam s premijerom Plenkovićem razgovarao da ako mi uspijemo uspostaviti vlast na nivou BiH da pokušamo sustići ono izgubljeno vrijeme te da se BiH ponovo nađe za pregovaračkim stolom kako bi otvorila svoj pregovarački proces te sustigla Sjevernu Makedoniju i Albaniju ako je to moguće, izjavio je Čović.

Gordan Grlić Radman kazao je kako je podržao Bosnu i Hercegovinu jer je Hrvatska aktivni zagovaratelj euroatlantskog puta BiH.

– Nama je u interesu to i zbog hrvatskog naroda u BiH, Hrvatska je potpisnica Dejtonskog sporazuma… Mi podržavamo stabilnu BiH s funkcionalnom vlašću i na tome sam čestitao i novoj ministrici vanjskih poslova. Nama je drago da sada imamo sugovornike i Hrvatska će tu biti aktivna zagovarateljica evropskog puta, izjavio je ministar.

Grlić Radman govorio i o najvećem trenutnm EU izazovu – izlasku Velike Britanije iz članstva te kazao kako će se Hrvatska kao predsjedavajuća Evropskom komisijom morati dogovoriti i sporazum o izlasku.

– Trebat ćemo puno vremena kako bi dogovorili buduće odnose, a vjerujem da će nešto ostati i za Njemačku koja preuzima presjedavanje preuzima u drugoj polovini 2020. godine, izjavio je on, te naglasio kako će Hrvatska se potruditi da do kraja maja pošalje drugačiju poruku zemljama Zapadnog Balkana o perspektivi pridruživanja u odnosu na one posljednje.

Na pitanje kako je moguće uskladiti s jedne strane priču o izlasku Velike Britanije, a s druge ulazak zamalja kao što je BiH, ministar Grilić Radman je kazao kako sam teški proces izlazak Britanaca i haotično stanje u toj zemlji najbolje govori o tome da ne treba porediti te procese.

– Nama je cilj stvoriti još jaču Evropsku uniju, zaključio je Grilić Radman.

Čović je kazao kako će novo Vijeće ministara drugačije tretirati migrantsku krizu jer je ona od humanistarnog postala sigurnosno pitanje te da on vidi strategiju da se prostor Hercegovine stavi u poziciju kao što su USK, TK i KS koji su značajno opterećeni ovim problemom.

