Stigla nam je zima: Na Bjelašnici jutros minus 8, u Mostaru plus 10 stepeni

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica -8; Ivan-sedlo 0; Bihać, Drvar, Sanski Most 2; Bugojno, Sarajevo 3; Livno, Zenica 4; Gradačac, Široki Brijeg, Tuzla 5; Stolac 6; Grude 8; Neum 9 i Mostar 10 stepeni.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremeno slabe kiše može biti na istoku i sjeveroistoku zemlje. U večernjim satima sa padavinama u većem dijelu Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Porast naoblake u večernjim satima. Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu od 7 do 12 stepeni.

U Sarajevu uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Padavine se očekuju u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 5 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi “Fena”.

Loading..

loading...

Facebook komentari