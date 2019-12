Budite oprezni: Naručio mobitel, dobio dva sapuna!

Štedi vrijeme

No, tek kad nam se dogodi nešto loše, shvatimo da i u ovom biznisu ima zloupotreba i prevara. Uvjerio se u to Edin Hamzić iz Zavidovića. Preko OLX-a je naručio mobitel, a na adresu dobio dva sapuna.

– Išao sam na provjereno, ništa nije slutilo da ću biti prevaren. Kad je pošiljka stigla, uredno sam platio. No, imao sam šta vidjeti. Umjesto mobitela, dobio sam dva sapuna. Pisao sam prodavačima, žalio se, no uzalud – priča on.

Otišao je onda do transportne firme koja je isporučila pošiljku.

– Oni su mi vratili novac, koji je trebao ići prodavaču – ističe Hamzić.

Kaže da je svoje iskustvo podijelio na društvenim mrežama te da je dobio puno potvrda da nije jedini koji je prevaren.

– Momak iz Velike Kladuše također je naručio mobitel. U kutiji od mobitela dobio je korištenu kremu i naušnice. No, on svoj novac nije mogao vratiti – priča nam Hamzić.

Aida Raonić, portparol OLX-a, ističe da putem svojih internih kanala i socijalnih mreža upozoravaju korisnike da na pravilan, legalan i siguran način trguju putem OLX-a.

– Prema pravilima i uvjetima korištenja, svaki korisnik je odgovoran za sadržaj koji plasira na OLX, jednako kao i za postupke prilikom prodaje i kupovine – ističe ona.

Otvaranje paketa

Korisnicima su, napominje, na sve načine osigurali sigurnu prodaju i kupovinu. Osigurali su slanje i preuzimanje pošiljke putem sistema integrirane dostave, gdje je data mogućnost da se primaoci artikala uvjere u sadržaj pošiljke tako što će otvoriti paket i provjeriti je li u njemu artikl koji je korisnik naručio, prenosi “Avaz“.

