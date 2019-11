Nova gondola na Jahorini nosi ime Emira Kusturice, Dodik najavio: U planu je još jedan mega projekt

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je sadašnji izgled Jahorine zajednički uspjeh cijele Republike Srpske, jer su u ovu planinsku ljepoticu uložena ogromna sredstava, ali, prije svega, ogromna želja da joj bude vraćen stari sjaj, značaj i ugled, javlja Srna.

“Političari se uvijek mjere po tome šta ostave iza sebe, a ne šta pričaju da će uraditi. Kada se okrenem sada i pogledam šta smo uradili na Jahorini u posljednjih nekoliko godina vjerovatno ne bi trebalo ništa da govorim, ali otvaranjem ove gondole naši planovi se ne završavaju”, rekao je Dodik.

On je naglasio da je velika čast i zadovoljstvo zbog činjenice da je napravljena gondola, ali da se tu neće stati, niti se tu planovi završavaju.

“Oni se nastavljaju. Imamo namjeru da u narednom periodu počnemo da gradimo gondolu do Pala i Lukavice. To će biti mega projekat koji ćemo da realizujemo u narednih nekoliko godina i on će značiti novu ponudu i novi sadržaj na ovoj olimpijskoj planini. Zato svi moramo da budemo dio ovog tima koji se zove Jahorina”, rekao je Dodik, prenosi Srna.

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je da je Jahorini potrebno mnogo investitora i novih smještajnih objekata.

“Ovdje moramo da uvedemo više reda. Ništa ne može biti rezultat ličnih želja i ambicija. Moramo planirati i raditi zajedno i Vlada je ta koja treba da ima osnovnu funkciju u saradnji sa opštinama na ovom području kako bi ova planinska ljepotica bila od globalnog značaja”, istakao je Dodik.

Proglasivši gondolu svečano otvorenom, Dodik je izrazio zahvalnost svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta, a posebno ministrima i cijeloj Vladi Republike Srpske bez čijih odluka ne bi bilo moguće sve ovo relizovati.

On je prenio pozdrave i zahvalnost proslavljenog reditelja Emira Kusturice zbog odluke da gondola na Jahorini nosi njegovo ime.

“Kusturica je veliki ljubitelj ove planine, skijanja i čovjek koji će veoma brzo doći ovdje ponovo”, istakao je Dodik, prenosi Depo

