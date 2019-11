Zašto će ISIL-ovac Ćufurović priznati krivicu u Sudu i kada dolaze žene i djeca iz pakla Sirije u BiH

Turska, koja je prije mjesec zauzela kurdske položaje u Siriji, mogla bi već do kraja godine deportirati državljane BiH i njihove porodice koji se nalaze u zarobljeništvu u toj zemlji, a dovode se u vezu s pripadnicima Islamske države (ISIL) potvrđeno je za “Avaz” iz više izvora.



Izbjeglički kampovi

U toj zemlji nalazi se više od 350 bh. državljana, među kojima su stotine žena i djece i svi se oni nalaze u izbjegličkim kampovima na sjeveru Sirije.

Turska je, podsjećamo, nakon ofanzive i zauzimanja teritorija počela s deportacijama stranih državljana u Siriji od 11. novembra. Do sada su izručili na stotine državljana Njemačke, Švedske, SAD…

Devet bh. državljana koji su na Interpolovim potjernicama i jedna trogodišnja djevojčica trebali su krajem oktobra stići u našu zemlju, ali je deportacija u posljednji tren odgođena zbog napada Turske.

Izvori “Avaza” tvrde da Turska sada želi u paketu deportirati bh. državljane i to mahom žene i djecu, koji su godinama u kurdskim kampovima, dok su ISIL-ovci bili u zarobljeništvu američkih vojnih snaga, ali su im predati.

Saznaje se da je među grupom državljana koji bi trebali stići u BiH i Amina Kečo, supruga ISIL-ovca Ibre Ćufurovića, koji je za sada jedini deportiran iz Sirije. Njemu se u BiH već sudi za pridruživanje ISIL-u, a sa suprugom dolazi i njihovo dvoje maloljetne djece.

Iz izvora bliskih Tužilašvu BiH saznaje se da bi Ćufurović naredne sedmice mogao priznati krivicu u Sudu BiH. Ostalo je još da budu saslušana tri svjedoka, od čega su dva njegov otac Šefik i majka Zekija.

Kriva za propast

No, nakon odlaska u Siriju otac Šefik se razveo od njegove majke, jer ju je optužio da je ona kriva što mu je sin izabrao pogrešan put.

– Da bi izbjegao stres porodice, ali i činjenicu da će ga otac napasti javno u Sudu, on će, najvjerovatnije, naredne sedmice priznati krivicu – kaže izvor iz Tužilaštva.

Javno ga se odrekao

Otac Šefik novinarima “Avaza” je u martu javno poručio da se odrekao sina, nakon što je objavljeno da se vraća u BiH. On je tada poručio: I sada, kad se vrati, neka traži svog Bilala Bosnića, on ima i žene i kuće, neka mu on da sve što mu treba – ljutito kaže Ćufurović.

Loading..

loading...

Facebook komentari