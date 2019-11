Upozorenje meteorologa od sutra za stanovnike BiH

Obilnije padavine u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne. Jaki udari juga u cijeloj zemlji. Vremenski interval na koje se izdaje upozorenje je 3.11.2019. 03:00 sati do 04.11.2019. 06:00 sati.

Prognozirana količina padavina u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne od 30 do 60 litara po metru kvadratnom. U Hercegovini lokalno i do 80 litara. Udari vjetra južnog smjera brzine 40 do 65 km/h.

U večernjim satima 03.11.2019. i tokom noći na 04.11.2019. udari juga na zapadu i jugozapadu Bosne i dijelu centralne Bosne mogu biti i do 75 km/h, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, piše “N1“.

Loading..

loading...

Facebook komentari