BUDITE SPREMNI, TEMPERATURA SUTRA PADA OČEKUJE SE JAKO NEVRIJEME: Evo gdje će biti najgore!

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom ili lokalno jačim pljuskom sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.

U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10°C, a najviša dnevna oko 18°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom prije podne. Jače padavine u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje i do 24°C,pise Novi.

U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slabija kiša u Bosni od večernjih sati prema kraju dana. Jače padavine u noći na utorak. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom prije podne. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

