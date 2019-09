Federalni meteorolozi objavili: Vremenska prognoza do kraja septembra

U srijedu prijepodne u Bosni očekuje se kiša, a u Hercegovini moguć je i kratki pljusak. Do kraja dana postepeno razvedravanje. Od četvrtka pa do kraja sedmice u centralnim i sjevernim krajevima uz jutarnju svježinu i maglu nije isključen i slab mraz.

Jutarnje temperature u prvom dijelu sedmicu kretat će se od 9°C do 14°C u Bosni, a u Hercegovini do 19°C, a u drugom od 2°C do 7°C na jugu zemlje do 13°C. Najveće dnevne temperature kretat će se između 25°C i 30°C, pred kraj sedmice između 20 i 25 °C.

U posljednoj sedmici septembra prognozira se relativno toplo i stabilnije vrijeme. U centralnim i sjevernim područjima prema kraju sedmice moguće su slabe padavine.

Jutarnje temperature zraka kretat će se u rasponu od 10°C do 16°C u Bosni, a na jugu zemlje do 19°C.

Temperature zraka tokom dana u Bosni bit će od 20°C do 25°C, a u Hercegovini do 27°C, prenosi N1

