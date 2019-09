Saša Magazinović: “Spriječiti da hrvatski nuklearni otpad završi u našem dvorištu”

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik ‘Zelenog kluba’ Saša Magazinović, govoreći o namjeri Republike Hrvatske da gradi odlagalište radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, u blizini granice s BiH, kazao je kako je potrebno demonstrirati jedinstvo i zajedničkim snagama učiniti konkretne korake kako bi se spriječilo da nuklearni otpad završi u “našem dvorištu”.

On je u razgovoru za “Fenu” napomenuo da bi se krajem mjeseca trebale sastati delegacije Republike Hrvatske i Republike Slovenije da razgovaraju o odlaganju nuklearnog i radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško.

Magazinović je naveo da je praksa svugdje u Evropi, gdje god je to moguće, da se odlagalište pravi na mjestu nastanka otpada, ne samo radi troškova transporta nego i zato što je ta sredina već pripremljena, postoji infrastruktura itd.

– Zašto je Hrvatska odlučila da otpad skladišti u našem dvorištu? Zato što smatraju da će im to biti jeftinije i zato što je to bila jedina ‘nebranjena lokacija’ u Hrvatskom saboru, zato što nema dovoljno politički uticajnih ljudi koji žive na tom području. To ne treba da bude naš problem, osim u slučaju kada je ta lokacija gotovo sa tri strane okružena teritorijom BiH i kada se negativan efekat uglavnom odnosi na BiH – smatra Magazinović.

On ističe da, ne samo da je lokacija u neposrednoj blizini užeg jezgra općine Novi Grad, nego je to na svega par stotina metara od rijeke Une, od područja gdje se crpi voda za vodosnabdijevanje stanovištva u BiH, “što je nedopustivo za nas”.

Napomenuo je da je više od 200.000 građana BiH u najužem pojasu koji bi mogao biti izložen negativnom uticaju, ukoliko se namjera Republike Hrvatske realizira.

– Ono čega se pribojavam, a to je ovlaš spomenuto i u nekim dokumentima koji su zvanični dokumenti unutar Republike Hrvatske, da ovo ne bi bilo samo odlagalište otpada iz Krškog, otpada koji Hrvatska mora po osnovu korištenja ove centrale skladištiti, nego bi se ovo moglo pretvoriti u odlagalište evropskog nuklearnog otpada. Jer u nekim od dokumenata u Republici Hrvatsko koji su se pojavili, stoji čak da bi ovo mogao biti finansijski isplativ projekat baš u ovom pravcu – naveo je Magazinović.

Po njegovim riječima, ono što je pozitivno u ovoj čitavoj priči, koja je prilično negativna, jeste to da su parlamenti na svim nivoima u BiH – državni, oba entitetska, pa čak i Skupština opštine Novi Grad i Skupština Unsko-sanskog kantona, usvojili jedinstvene stavove protivljenja koji su u ovim predstavničkim tijelima usvojeni jednoglasno.

Magazinović ističe da nema ni jedne stranke, ni jednog pojedinca koji ima drugačiji stav osim protivljenja namjeri Republike Hrvatske da taj nuklearni i radioaktivni otpad skladišti u našem dvorištu.

Podsjeća da je slično u martu uradilo i Predsjedništvo BiH, koje je također u ovom slučaju bilo jedinstveno i donijelo niz zaključaka koji su na tragu onih koje su usvojili parlamenti.

– Ono što bi sada trebalo biti logično je da demonstriramo to jedinstvo i zajedničkim snagama učinimo konkretne korake kako bi spriječili da nuklearni otpad završi u našem dvorištu. Na žalost, osim parlamentaraca okupljenih u „Zelenom klubu“, malo ko i malo koja institucija se ovim bavi. Da je to tako najbolje govori činjenica da su predstavnici institucija države BiH u zadnjih šest-sedam mjeseci imali niz susreta s predstavnicima institucija Republike Hrvatske i Slovenije, pa i EU, čak i na predsjedničkom nivou, a ova tema nije stavljena na sto – tvrdi Magazinović.

Podsjetio je da su na međunarodnoj konferenciji koju je krajem marta u Sarajevu o ovoj temi organizirao „Zeleni klub“ prisustvovali i neki načelnici iz Republike Hrvatske i saborski zastupnici, „koji su nas podržali u našem stavu, što nam je dodatni podstrek i potvrda našeg ispravnog stava“.

– Sama činjenica da će se desiti sastanak između predstavnika Slovenije i Hrvatske govori u prilog našem stavu da su i u Hrvatskoj svjesni da ovo što rade ne ispunjava standarde koji su, između ostaloga, propisani i međunarodnim aktima. Ovo je više nego dobra prilika da konačno Predsjedništvo BiH ponese ovu inicijativu, da proba obezbijediti sinergiju svih nas koji smo zainteresirani da se ovo pitanje riješi, ali za početak da se Predsjedništvo aktivira. Ne mogu da razumijem koji je razlog da svoje zaključke od prije šest mjeseci ne provedu – kazao je Magazinović.

Napomenuo je da je jedan od zaključaka i komunikacija sa državnim vrhom Republike Hrvatske.

– Savjetovali smo im da se odmah oformi pravni tim, da ne dođemo u situaciju kao sa Pelješkim mostom, kad most bude gotovo pa izgrađen, odnosno stubovi mosta su gotovo pa izgrađeni, onda se pojavi konkretna inicijativa u Predsjedništvu. Mislim da sada treba djelovati i da su svi argumenti na našoj strani da ovo možemo zaustaviti – smatra Magazinović.

Podsjeća da su članovi ‘Zelenog kluba’ boravili u Republici Sloveniji, gdje su razgovarali s kolegama iz slovenačkog parlamenta, objasnili im šta se dešava.

– Ali nama niko ne može pomoći ako mi sami sebi nećemo pomoći, a ovo je upravo demonstriranje jednog takvog pristupa, gdje svi znaju šta je problem, a samo rijetki se bave tim problemom – kazao je Magazinović za “Fenu”, dodajući da su još uvijek otvorene sve mogućnosti i da je na potezu Predsjedništvo BiH.

Po njegovim riječima, sve je u ovom trenutku moguće, “i sve to što je sad moguće neće biti moguće ukoliko oni najodgovorniji, državni vrh BiH, nastavi spavati i ponašati se kao da ovaj problem ne postoji“.

Loading..

loading...

Facebook komentari