Vremenska prognoza: Sunčano u BiH, pljuskovi u višim predjelima

Nešto više oblaka očekuje se u sjeveroistočnim i centalnim područjima, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, u višim planinskim djelovima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na momente i umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni, saopšteno je.

